Publicados resumos técnicos do Censo Escolar 2020

Estão disponíveis, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resumos técnicos do Censo Escolar 2020 por unidade da Federação (UF). Os resumos trazem um panorama da educação básica nos estados e no Distrito Federal, com estatísticas apresentadas em série histórica. Os documentos contam com recortes específicos de cada UF dos dados já publicados nacionalmente, o que permite traçar tendências educacionais em âmbito regional.

Os volumes estão organizados em seções que revelam o quantitativo e as características gerais das principais estatísticas (matrículas, docentes, gestores e escolas) distribuídas para as diferentes etapas da educação básica (educação infantil, ensino fundamental – anos iniciais e finais, ensino médio, educação profissional e educação de jovens e adultos).

Segundo o Censo, a maioria das matrículas do ensino médio (94,8%) está localizada em escolas urbanas. Além disso, 96,2% das matrículas da zona rural são atendidas pela rede pública. A rede federal é a que apresenta, proporcionalmente, o maior número de matrículas localizadas na zona rural.

Em 2020, a taxa de distorção idade-série do ensino médio foi de 26,2%, valor idêntico ao observado em 2019. As taxas de distorção do ensino médio são mais elevadas na rede pública do que na privada. Nas redes pública e privada, considerando as três primeiras séries dessa etapa de ensino, as maiores distorções são observadas para a 1ª série, com taxas de 32,9% e 7,8%, respectivamente. Para ambas as redes, os alunos do sexo masculino apresentam taxas de distorção idade-série maiores para todas as séries do ensino médio.

O objetivo é que os documentos sejam utilizados para referência geral e consulta rápida pelos gestores dos sistemas de ensino e os técnicos dos órgãos de gestão da política educacional nos estados e municípios, além de servirem aos estudantes e acadêmicos de graduação e pósgraduação, pesquisadores e demais interessados.