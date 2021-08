Retorno às aulas segue com movimentação tranquila na rede pública

CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press)

A movimentação no primeiro dia de retorno às aulas do ensino infantil na rede pública do Distrito Federal foi tranquilo na manhã desta quinta-feira (5/8). A chegada das crianças começou por volta das 7h20 no Jardim de Infância Lúcio Costa, no Guará. A ansiedade para conhecer o colégio era grande para boa parte das crianças.

Depois de quatro meses e meio com o ensino remoto neste ano, os alunos do primeiro e segundo período da educação infantil conheceram as professoras. Para os pais, a expectativa para a volta era grande, pois a aprendizagem em casa não era muito aproveitada.

"Estou com o coração apertado, mas feliz porque ele (filho) estava querendo muito conhecer os coleguinhas e os professores", relata Priscila Barbosa de Lucena ao levar Bernado à escola. Em relação ao ensino remoto, ela conta que o processo foi complicado, pois o menino não prestava muita atenção no que era passado.

Dos 50 estudantes previstos para retornar na manhã desta quinta-feira (5/8), apenas 22 alunos compareceram à escola. No ônibus escolar que atende as crianças do setor de chácaras do Lúcio Costa e da Estrutural, nenhum foi neste primeiro dia de aula.

Uma turma com 21 crianças ainda segue no ensino remoto, pois a professora não completou o esquema vacinal. Ao todo 100 crianças estão previstas para a volta nesta quinta na instituição.