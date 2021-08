Após retorno tranquilo no DF, Educação espera 154 mil alunos na segunda-feira

CM Cibele Moreira

Em São Sebastião, receio de pais e professores continua: baixa adesão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O retorno das aulas presenciais para turmas da educação infantil da rede pública teve movimentação tranquila nessa quinta-feira (5/8). No Distrito Federal, há 276 instituições de ensino que atendem 45,5 mil crianças dessa etapa. Com os protocolos definidos, as escolas começaram a acolher os estudantes por volta das 7h30. O Correio visitou colégios em diferentes regiões do DF, para acompanhar as atividades do primeiro dia. Os alunos, de 4 a 5 anos, em média, foram recebidos nos portões de entrada, onde tiveram a temperatura aferida e passaram pelo processo de higienização das mãos, dos pés e do material pessoal.

Para manter o distanciamento, as turmas foram divididas em dois grupos. O primeiro voltou na quinta (5/8), e o segundo terá aula nesta sexta-feira (6/8). Receosa devido ao avanço das novas variantes da covid-19, Priscila Santos Barbosa, 33 anos, levou o filho Bernardo, 4, de volta ao Jardim de Infância Lucio Costa, no Guará. Acompanhada da filha mais velha, Alice, 7, a mãe conta que esse contato era algo esperado pelas duas crianças. “Eles estavam bastante ansiosos. Estou com o coração apertado, mas bem feliz, porque ele (Bernardo) queria conhecer os coleguinhas e professores”, relata.

Dos 50 estudantes previstos para retornar pela manhã no Jardim de Infância Lúcio Costa, só 22 compareceram à escola. Uma turma com 21 crianças segue no ensino remoto, pois a professora deles não completou o esquema vacinal. Quem estiver no rodízio em casa receberá atividades para fazer ao longo da semana. Para os que optarem por continuar no ensino remoto, não haverá aulas remotas, mas o contato com as famílias ocorrerá no fim das aulas, após os respectivos turnos.

No Jardim de Infância da 114 Sul, a recepção das crianças contou com uma equipe de super-heroínas. A brincadeira criada pelas educadoras trabalhou, de forma lúdica, o tema pedagógico do ano: “Super-heróis também precisam de proteção”, com foco na prevenção da covid-19. A entrada e saída das crianças ocorreu de forma escalonada, com cinco horários diferentes.

Dos 30 estudantes previstos para voltar pela manhã, 20 foram à escola. Na entrada de cada sala, havia um dispenser com álcool em gel e um tapete sanitizante, e o ambiente passava por limpeza entre as aulas. “Este primeiro dia superou nossas expectativas. Como são crianças pequenas, imaginamos que eles teriam dificuldade de se adaptar, por estarem tanto tempo fora do ambiente escolar. Mas eles vieram com felicidade, deram tchau para a família, entraram e se comportaram com bastante alegria, entrosamento, tentando manter as regras de distanciamento e agir da maneira que a professora combinou”, destaca a vice-diretora do colégio, Aline Medeiros.

Realidade

No Centro Educacional Infantil 3 de São Sebastião, o receio entre os professores e pais permanece. Dos 100 estudantes esperados, 46 compareceram à instituição de ensino, para o primeiro dia de atividades. “Muitos pais preferiram não mandar os filhos, por terem em casa alguém idoso, que é asmático, que tem diabetes. Eles estão preocupados em relação à covid-19, e os professores também estão apavorados”, comenta a diretora, Vanda Aparecida Aguiar Silva.

Nessa quinta-feira (5/8), a Secretaria de Educação não informou a quantidade de estudantes que voltaram no primeiro dia. Na segunda-feira (9/8), retornam alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A previsão é de que a próxima etapa será a de maior retorno entre todos os segmentos, com 154.580 pessoas.

Colaborou Edis Henrique Peres