Escola de Planaltina oferece pratos criativos na merenda

Os alunos chegam na escola curiosos pela refeição saudável do dia - (crédito: Arquivo pessoal)

Com o retorno às aulas presenciais, a Escola Classe Núcleo Córrego do Atoleiro, na área rural de Planaltina, tem a cada dia encantado os alunos na hora da merenda. A equipe de merendeiras está servindo refeições decoradas e divertidas com alimentos saudáveis, como frutas e legumes. A ideia está servindo de inspiração para para outras unidades que buscam introduzir novos hábitos alimentares na educação infantil.

As merendeiras da escola começaram a preparar pratos especiais e muito coloridos. A cada dia é sobre um tema diferente. E o melhor: as crianças estão se alimentando melhor e demonstrando curiosidade para descobrir qual será a merenda do dia, segundo a diretora da escola, Magda Camarda.

“Os pais estão apaixonados, pois as crianças chegam em casa contando que a comida veio como, por exemplo, cara de palhacinho, florzinha. E elas estão comendo verduras e legumes, logo na educação infantil, que, geralmente, é uma turma trabalhosa para comer esses alimentos e, às vezes, demora para as crianças se acostumarem. Agora, eles estão até querendo repetir”, disse a diretora.

Com a iniciativa, outras escolas já começaram a se inspirar e a fazer uma decoração especial no lanche de maneira saudável e educativa.