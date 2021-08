Sete escolas públicas do DF adiaram retorno por causa da covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Dênio Simões/Agência Brasília)

Ao contrário do publicado pelo Correio na sexta-feira (13/8), sete das nove escolas listadas tiveram de adiar as aulas total ou parcialmente devido a casos da covid-19. As duas demais mudaram ou tentaram alterar a data de retorno ao modelo presencial devido a problemas estruturais ou de pessoal. A relação com os nomes das instituições de ensino onde teria havido registro da doença partiu de diretores do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) e foi enviada à reportagem na segunda-feira (9/8).

Por quatro dias, o Correio tentou contato com as escolas listadas e com a Secretaria de Educação (SEDF), para confirmar as informações. No entanto, recebeu respostas incompletas da pasta e de uma das instituições de ensino. A relação com os sete colégios consta em informe do Sinpro-DF, publicado na quarta-feira (11/8). O texto diz: “Algumas escolas suspenderam as aulas presenciais e retornaram para o sistema remoto por identificarem casos de covid-19 ou problemas de estrutura. Foi o caso de EC 02 do Riacho Fundo 1; EC 415 de Samambaia; EC 102 Sul do Plano Piloto; EC 308 Sul do Plano Piloto; EC 08 do Cruzeiro; Caic Benedito Carlos de Brazlândia; e EC 100 de Santa Maria, entre outras”.

A reportagem também recebeu informações da comunidade escolar sobre casos em outros dois colégios da rede pública. Do total de nove instituições consideradas, o Correio confirmou cinco casos de covid-19 com os gestores delas, assim como dois com a Secretaria de Educação e com o Sinpro-DF. Como publicado na sexta-feira (13/8), não houve retorno ou posicionamento da direção das duas demais.

Após a publicação, a diretora de uma delas entrou em contato com o jornal. A responsável pela Escola Classe 8 do Cruzeiro, Luciana Araújo, explicou que os gestores cogitaram alterar a data de início das atividades para segunda-feira (16/8), devido à suspeita de covid-19 de uma pessoa da comunidade, mas a proposta não foi aprovada pela SEDF. “O familiar de uma pessoa que frequentou uma das turmas testou positivo, mas quem estava na unidade (escolar) não estava com a doença. Além disso, até (a próxima) segunda-feira, quatro professores terão retornado ao ensino presencial, por cumprirem o tempo de espera após a segunda aplicação da vacina”, disse Luciana.

O Centro de Atenção Integral à Criança e a Adolescente (Caic) Benedito Carlos de Oliveira, em Brazlândia, também emitiu posicionamento ontem. A diretora Ana Maria Santiago afirmou que a volta às aulas presenciais foi adiada da última segunda-feira (9/8) para dois dias depois. O motivo foi a falta de itens alimentícios. “Somos da educação integral, e a merenda que tinha chegado não era suficiente para cumprir o cardápio. Acionamos a Secretaria (de Educação), e ela garantiu que mandaria os perecíveis na quarta-feira. Com isso, retornamos no mesmo dia”, justificou Ana Maria.

Questionada novamente a respeito dos casos, nessa sexta-feira (13/8), a SEDF manteve a resposta dada anteriormente: “A Secretaria de Educação tem registrado os casos suspeitos e confirmados de covid-19. Os sintomáticos são imediatamente isolados e encaminhados para avaliação médica”.