Presidente da Ubes foi impedida de entrar em cerimônia no MEC

E EuEstudante

(crédito: Reprodução/Ubes)

A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Rozana Barroso, recebeu o convite para estar na posse do novo reitor do Instituto Federal, que ocorreu nesta quarta-feira (18), às 14h30, no Ministério da Educação (MEC). O que surpreendeu a estudante foi o fato de ser barrada mesmo com o nome na lista e tendo sido convidada. A informação foi que o evento estava com superlotação, mas que na opinião dela foi apenas uma desculpa. Segundo Rozana, o ministro pousou para fotos sem máscara ao lado do presidente na solenidade.

“Nós tínhamos o convite, quando chegamos e informamos na portaria eles pediram para que nós aguardássemos em uma sala escura, sem ar condicionado por cerca de 20 minutos e quando a recepcionista voltou ela disse que tinha uma orientação para não deixar a gente entrar, éramos apenas duas pessoas”, relatou Rozana, que filmou o ocorrido.

Desde dezembro do ano passado a UBES tenta insistentemente entregar sua Nota Técnica com o planejamento de estruturação das escolas e a operação resgate dos estudantes prejudicados na pandemia e não recebe nenhuma resposta do MEC.