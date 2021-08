Colégio particular do DF abre inscrições gratuitas para bolsa de estudo

E EuEstudante

O Colégio Objetivo DF está com inscrições gratuitas abertas, até às 18h de 30 de agosto, para o concurso de bolsas, destinado a alunos que desejam estudar na escola em 2022. As bolsas de até 100% são válidas para novos alunos dos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e ensino médio. Tanto candidatos da rede pública quanto de outras escolas particulares podem se inscrever. As provas serão gratuitas, realizadas de forma presencial em 18 de setembro.



O gerente educacional do Colégio Objetivo DF, Claudia Mialich, garante que para a avaliação serão seguidos todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes. "Ao entrar em nossas unidades, os candidatos passarão por medição de temperatura, tapete de sanitização, além disso o uso de máscaras e o distanciamento social são indispensáveis", garante Mialichi.

A avaliação aplicada será objetiva, impressa, de múltipla escolha, envolvendo os conteúdos de língua portuguesa e matemática. Os conteúdos específicos estão disponíveis para consulta no site da escola e nas Secretarias das Unidades do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Para se inscrever, os interessados deverão preencher o cadastro no site. Após a inscrição, será enviada a confirmação para o e-mail cadastrado. As demais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital, que poderá ser acessado por meio do link de bolsas.

Concurso de bolsas Colégio Objetivo DF - 2022

Quem: alunos do 6º ao 9º ano e ensino médio da rede pública ou privada

Quando: inscrições até 30 de agosto, às 18h. Prova em 18 de setembro

Edital: https://conteudo.blueducacao.com.br/bolsas

