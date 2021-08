Edital oferece 199 vagas para mestrado em Filosofia

E EuEstudante

(crédito: Facebook/Divulgação)

Estão abertas até 27 de setembro as inscrições para o Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (Prof-Filo). O edital traz 199 vagas para professores da educação básica atuantes na disciplina, com preferência para a rede pública de ensino. Serão distribuídas bolsas da Capes para até 30% dos selecionados.

A seleção é para o período de 2022 a 2024. O curso é predominantemente presencial e tem duração média de dois anos (30 meses, no máximo). O início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2022. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) coordena o Programa, que é ofertado na própria instituição e em outras 15 universidades.

O Prof-Filo é um dos Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (Proeb), da CAPES. A iniciativa pretende oferecer uma formação continuada, qualificada e atualizada em Filosofia para professores da educação básica.



Sobre o Proeb

O Proeb segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. No seu âmbito são oferecidos, atualmente, 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional que contam com mais de 15 mil alunos matriculados, em 317 unidades de ensino em todo o País.

CCS/CAPES