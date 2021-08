LIV realiza a 3ª edição do Congresso de Educação Socioemocional

E EuEstudante

O Laboratório Inteligência de Vida (LIV) promove, amanhã (24) e quarta-feira (25), o 3º Congresso LIV Virtual: Sentir é aprender.. Gratuito e aberto ao público, o evento traz importantes nomes do cenário nacional e internacional para conversar sobre aprendizados, sentimentos e emoções, e debater sobre paralelo entre aprender e sentir, apresentando as duas temáticas como indissociáveis e igualmente necessárias. As inscrições podem ser feitas no site e a transmissão será realizada pelo canal do LIV no Youtube.

Um dos grandes destaques desta edição ocorre no primeiro dia de evento, a partir das 17h: uma roda de conversa mediada pela jornalista e apresentadora Glória Maria com a participação de personalidades como a escritora Conceição Evaristo, o MC e escritor Emicida, a historiadora Lilia Schwarcz, a educadora Lília Melo e o psicólogo Lucas Veiga, reunindo diferentes visões, profissões e experiências de vida, para mostrar como o sentir e o aprender se conectam.

Logo após a roda, às 19h, o dia se encerra com uma entrevista exclusiva do psicanalista e escritor francês Charles Melman que, no auge dos seus 90 anos, discorre sobre o tema "Do que nossos adolescentes sofrem?". Considerado um dos principais seguidores do trabalho de Jacques Lacan e Sigmund Freud, Melman foi escolhido pelo próprio Lacan para ser um dos dirigentes da École Freudienne de Paris. É também um dos fundadores da Associação Lacaniana Internacional e autor de diversas obras de referência para a psicanálise.

Na conversa, Melman cita os problemas e questionamentos enfrentados pelos jovens e como a pandemia pode ter agravado essa situação. "O adolescente tem a impressão de que ninguém o compreende. É uma fase em que deixa de ser criança e passa a questionar a família. Com a pandemia e o isolamento social, o adolescente perdeu a possibilidade de sustentar o pertencimento a um grupo, que tem os mesmos problemas que os seus, e é jogado novamente na família, com convívio 24 horas por dia. Fora do seu grupo e do contato com os amigos, os adolescentes passam a achar que não tem um espaço reservado para eles na sociedade. Com tudo isso, vemos um crescente aumento de casos de suicídio entre os jovens. E qual é o papel da escola e como ela pode atuar nessa prevenção?", questiona Melman.

Na quarta-feira (25), a partir das 15h, o público poderá acompanhar diversas palestras relacionadas à educação, considerando o papel da escola ao lidar com a saúde mental da sua comunidade, como "A importância do acolhimento nesse retorno", "Como está a saúde mental do professor?", "Vulnerabilidade é potência", entre outras. Às 19h, finalizando o evento, o educador espanhol Jorge Larrosa fala sobre "Como a experiência nos afeta na educação". Larrosa é professor de filosofia da educação na Universidade de Barcelona, na Espanha, e doutor em Pedagogia e membro de conselhos de redação e comitês científicos de diversas revistas internacionais.

Segundo Larrosa, a experiência na educação tem uma importante contribuição na formação e transformação do indivíduo, tanto pessoal como profissionalmente. "Um dos maiores problemas que a escola está enfrentando atualmente é a falta de interesse das crianças e jovens. E para o professor está cada vez mais difícil mostrar a elas que o mundo é interessante. Por isso, temos que pensar em uma escola mais rica em experiências, em experiências de mundo, criando assim jovens mais atentos, mais conscientes, mais inteligentes, mais interessados. A escola não é mais uma máquina de produzir aprendizagem apenas", explica Larrosa.

Durante o 3º Congresso LIV Virtual: Sentir é Aprender, as mais de 500 escolas parceiras do LIV também poderão participar de oficinas exclusivas ao vivo por meio de plataformas digitais. Elas ocorrerão quarta-feira (25), a partir das 14h, abordando temas como "Práticas antirracistas", "Cuidado com o corpo", "Inspirar para transformar", "Inovação e tecnologia na sala de aula", "Inclusão e PCD", entre outras.

Considerado o maior evento sobre educação socioemocional da América Latina, o Congresso LIV foi realizado em três edições presenciais e, durante a pandemia, inovou em duas edições no formato virtual: completamente gratuitas e com propostas abertas ao público. Nas duas edições de 2020 foram mais de 50 mil inscritos. Nomes importantes no cenário internacional e nacional como Daniel Goleman, Domenico de Masi, Edgar Morin, Howard Gardner, Paul Tough, Rosely Sayão, Christian Dunker e Alexandre Coimbra, além dos influenciadores Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães e Bernardinho já participaram do evento.

Programação completa:

Amanhã (24)

17h - Abertura por Joana London, psicóloga e gerente executiva pedagógica do LIV, sobre como o socioemocional conecta a comunidade escolar.

17h30 - Roda de conversa "Sentir é Aprender, Aprender é Sentir" com a escritora Conceição Evaristo, o MC e escritor Emicida, a historiadora Lilia Schwarcz, a educadora Lília Melo e o psicólogo Lucas Veiga, e mediação da jornalista Glória Maria.

19h - Entrevista com o psicanalista e escritor francês Charles Melman com o tema "Do que nossos adolescentes sofrem?" feita por Caio Lo Bianco, mestre em educação, diretor e idealizador do LIV.

Quarta-feira (25)

15h - Abertura por Maria Cecília Brennand, gerente de relacionamento do LIV, entrevistando a equipe pedagógica sobre a construção do programa, novo ensino médio e a importância da formação continuada na escola.

15h30 - Entrevista "Como está a saúde mental do professor?" com Roberta Desnos, coordenadora pedagógica LIV, e a professora Gina Vieira.

16h - Palestra "A importância do acolhimento nesse retorno" com a psicóloga Érica Quintans.

17h - Palestra "Vulnerabilidade é potência" com o educador Eduardo Valadares.

18h - Palestra "Como manter sua equipe aberta para inovação" com o diretor de educação Jones Brandão.

19h - Entrevista com educador espanhol Jorge Larrosa com o tema "Como a experiência nos afeta na educação" feita por Joana London, psicóloga e gerente executiva pedagógica do LIV.

15h / 16h / 17h30 - Workshops exclusivos ao vivo através de plataformas digitais para as escolas parceiras do LIV.

Anote:

3º Congresso LIV Virtual

Data: 24 e 25 de agosto

Horário: dia 24, a partir das 17h; dia 25, a partir das 15h

Inscrições em: https://www.congressolivvirtual.com.br/

EVENTO GRATUITO

