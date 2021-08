Colégio promove palestra sobre o Novo Ensino Médio com Eduardo Deschamps

E EuEstudante

(crédito: Sigma)

O Novo Ensino Médio começará a ser implementado, de forma progressiva, pelas escolas públicas e privadas do país a partir de 2022. Pensando nas dúvidas que surgem com as mudanças no segmento, o Centro Educacional Sigma irá receber, na próxima quinta-feira (2), às 19h, Eduardo Deschamps, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), para a próxima edição do Sigma+Diálogos. O bate-papo é gratuito e aberto a toda comunidade escolar e irá ocorrer no canal oficial da escola no YouTube.

Para participar basta acessar o site. Durante a conversa, Deschamps irá esclarecer as principais dúvidas sobre a implementação do Novo Ensino Médio em todo o Brasil e como o processo deve ocorrer nos próximos anos.