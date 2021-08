Colégio de Porto Alegre promove live para debater Novo Ensino Médio

E EuEstudante

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Colégio João Paulo I Higienópolis, de Porto Alegre (RS), promove live para debater aspectos do Novo Ensino Médio. A 2ª edição da Trilha A+ de Conhecimento ocorrerá em 31 de agosto e terá a presença da diretora Regina Crestani.

O colégio se antecipou à legislação do Novo Ensino Médio, cujo cronograma nacional prevê a implementação em 2022 e já inseriu os itinerários formativos desde o ano passado nas primeiras séries do ensino médio.

"Entendemos o novo formato como um avanço, um preparo para o Novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mas nos questionamos até que ponto os alunos com 13 ou 14 anos se sentem seguros para realizar uma escolha entre as áreas do conhecimento que direcionam para os Itinerários Formativos", diz.

A live contará ainda com a presença da psicopedagoga e diretora do Colégio Universitário de Londrina, Raquel Calil. O evento será mediado por Taís e Roberta Bento, palestrantes, especialistas em educação e fundadoras da plataforma SOS Educação. O encontro é aberto a diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores. A ocasião terá também a palestra de Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas.