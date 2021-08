Saiba quais as orientações para a prova do Encceja 2020

E EuEstudante

(crédito: Hugo Gonçalves/Esp. CB/D.A Press)

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 ocorrerá neste domingo (29). Mais de 1,6 milhões de pessoas são esperadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 622 municípios brasileiros. É obrigatório estar com um documento de identificação no dia da prova, além de máscara e caneta de tinta preta.

As provas serão nos turnos da manhã e tarde. No primeiro turno, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas começam às 9h e terminam às 13h. Já no segundo turno, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. As provas da tarde iniciam às 15h30 e vão até as 20h30.

Ao todo, 301.438 buscam a certificação para o ensino fundamental e 1.328.608, para o ensino médio. Com a proximidade das provas, é fundamental que os participantes se atentem às orientações para evitar contratempos significativos.

O Encceja será composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. Para a certificação do ensino fundamental, o participante será avaliado em ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; história e geografia.

No caso do ensino médio, serão verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

É permitido levar frasco de álcool líquido ou em gel. Além disso, os participantes poderão usar luvas durante a realização das provas.

Para saber mais informações, acesse: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja/orientacoes.