Sinpro-DF realiza assembleia nesta sexta-feira (30)

(crédito: Reprodução SINPRO-DF)

O Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) está promovendo, nesta segunda-feira (30), assembleia geral para debater e deliberar acerca de dois pontos de pauta: 1) Avaliação do processo de retorno às aulas presenciais; 2) Próximas estratégias contra a PEC 32 (reforma administrativa). A assembleia está ocorrendo em formato remoto.



Trabalhando em conjunto com as demais entidades que compõem o Comitê de Monitoramento do Retorno às Aulas Presenciais, criado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa, a diretoria do Sinpro tem visitado as escolas e acompanhado o processo de volta presencial. Foram reportados casos de Covid-19 em 40 escolas do DF.

Além disso, o debate da reforma administrativa na comissão especial instalada no Congresso Nacional chega à reta final com a apresentação do parecer do relator, que deve acontecer ainda nesta segunda-feira. Como nas assembleias anteriores, o acesso se dará pelo aplicativo do sindicato, que pode ser encontrado no link https://app.sinprodf.org.br/