Gabaritos do Encceja 2020 serão divulgados nesta quarta-feira (1º)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, na quarta-feira (1º). Os Cadernos de Questões também serão disponibilizados na mesma data. O Inep aplicou o Encceja 2020 no último domingo (29) nas 27 unidades da Federação, em 622 municípios.





O exame contou com quatro provas objetivas e uma redação. Para a certificação do ensino fundamental, o participante foi avaliado em ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; história e geografia. No caJso do ensino médio, foram verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.



Para que sejam aprovados, os participantes devem atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento. Além disso, se quiserem atingir a proficiência em língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física, no ensino fundamental; e em linguagens, códigos e suas tecnologias, no ensino médio, os candidatos deverão obter pontuação igual ou superior a 5 pontos na redação.



Encceja – A participação no Encceja é voluntária, gratuita (para quem não faltou à última edição) e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. O exame é realizado pelo Inep, desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação.