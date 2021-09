Estão disponíveis os gabaritos do Encceja 2020

E EuEstudante

(crédito: Divulgação)

Os gabaritos oficiais das provas objetivas e os Cadernos de Questões do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No total, são quatro gabaritos e quatro Cadernos de Questões para o ensino fundamental e quatro gabaritos e quatro Cadernos de Questões para o ensino médio. O participante deve ficar atento para conferir o resultado relativo à área do conhecimento da prova que fez.



A prova ocorreu no último domingo (29), nas 27 unidades da Federação, em 622 municípios. Para a certificação do ensino fundamental, o participante foi avaliado em ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; história e geografia. No caso do ensino médio, foram verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.



Será aprovado o participante que atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento. Para atingir a proficiência, o participante deverá obter, ainda, pontuação igual ou superior a 5 pontos na redação. Os resultados do exame serão divulgados em data ainda a ser definida.

Acesse os gabaritos e os Cadernos de Questões do Encceja 2020.