Ubes fala com governo do MT sobre episódio de helicoptero sobrevoando escola

E EuEstudante

(crédito: Instagram/Reprodução)

A União Brasileira dos Estudantes Secundaritas (Ubes) se reuniu, nesta sexta-feira (3), com a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso para apurar o que ocorreu no episódio do colégio que, após professora fazer críticas ao governo Bolsonaro, e ser suspensa por isso, teve alguns dias depois um sobrevôo de helicóptero portando a bandeira do Brasil.

"Cobramos esclarecimento e seguiremos acompanhando a apuração do fato", disse a Ubes em rede social.

A união ainda prestou solidariedade à professora e diz lutar "pela liberdade de expressão e de ensino".