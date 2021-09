Colégio Sigma promove encontros para debater o mercado de trabalho do futuro

E EuEstudante

O Colégio Sigma irá promover uma nova edição do Sigma+Futuro, ciclo de palestras com jovens empreendedores e educadores para debater sobre o mercado de trabalho. O evento on-line, gratuito e aberto ao público irá ocorrer entre os dias 13 e 16 de setembro, a partir das 18h30, no canal oficial da escola no YouTube.

Para participar, basta acessar o link: https://www.youtube.com/c/ColégioSigmaDF.

Durante três dias, os participantes terão a oportunidade de assistir bate-papos com profissionais que atuam em profissões do futuro. Eles irão falar sobre suas carreiras, trajetórias de sucesso e experiências no mercado de trabalho em áreas que fogem do tradicional. O primeiro dia irá abordar o tema “Mercado de trabalho, Processos Seletivos e Profissões Tech” com Carolina Utimura e Alexandre Mattos.

No dia 14 de setembro, o evento recebe André Fróes e Luiz Filipe Guerra para falar sobre “Startups e Empreendedorismo”. E, para encerrar, no dia 16/9, Ana Luísa Braun, Luana Borba e Daniela Llorente ministram a última palestra sobre “Profissionais Autônomos e Redes Sociais”.

Carolina Darolt, diretora da unidade da 912 Sul do Colégio Sigma, ressalta a importância de mostrar as mudanças que as carreiras atuais estão sofrendo e também de apresentar as novas profissões para os estudantes. “Os jovens estão prestes a escolher suas carreiras. Esse é um momento em que surgem muitas dúvidas sobre o que fazer, então devemos mostrar como está o cenário atual e o que o futuro reserva”, afirma.

Programação

Dia 13/09 às 18h30 – Tema: Mercado de trabalho, processos seletivos e profissões tech

Carolina Utimura: Formada em relações públicas pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP). Desde 2018 na Eureca, empresa especializada em conectar talentos ao mercado de trabalho, já foi diretora comercial, diretora de operações e, atualmente, é CEO.



Alexandre Mattos: Formado em engenharia da computação e cursando MBA em liderança, gestão de pessoas e coaching. Co-criador do Programa de Estágio Corporativo da Embraer. Eleito em 2018 pela Harvard Business Review e startup Eureca um dos 30 jovens líderes que mais geram transformações em suas organizações pelo Brasil.

Dia 14/09 às 18h30 – Tema: Startups e empreendedorismo

André Fróes: Engenheiro de redes de comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), triatleta amador e louco por Brasília. Atua como investidor anjo de startups há 6 anos. É um dos fundadores e atual CEO da Cotidiano Aceleradora de Startups, um dos principais atores no ecossistema de inovação brasiliense e da região Centro-Oeste.



Luiz Filipe Guerra: Co-Founder - ATMOS - Gestão Energética Inteligente, conselheiro do Capitalismo Consciente do Distrito Federal. Mentor de negócios - Campus Party BSB. Delegação do Brasil na Junior Enterprise Conference San Diego, EUA 2017, no Youth Assembly at the United Nations New York, EUA - 2017, no Vienna Energy Forum - Viena, Áustria - 2017 e no BRICS YEA Summit 2021.

Dia 16/09 às 18h30 – Tema: Profissionais autônomos e redes sociais

Ana Luísa Braun: Designer de joias com bacharelado em design de produto pela Universidade de Brasília (UnB). GIA Applied Jewelry Professional (AJP).



Luana Borba: Graduanda em psicologia pela Universidade Paulista (UNIP). Formada em terapia do esquema e presidente da Comissão de Psicologia da UNIP Chácara. Atua como head de marketing digital no Psidofuturo, responsável por lançamentos digitais, criação de infoprodutos e conteúdos estratégicos.



Daniela Llorente: Sócia-fundadora do Projeto Raízes Nutrição, graduada em nutrição pela Universidade de Brasília, atuante em nutrição clínica e em atual especialização em nutrição esportiva.