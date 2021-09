Colégio particular do DF oferece 44 bolsas de estudo

E EuEstudante

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Estão abertas, até esta segunda-feira (13), as inscrições para o concurso de bolsas de estudos do Centro Educacional Sigma. Ao todo, serão oferecidas 44 bolsas para novos alunos, para o ano letivo de 2022, sendo 25 para alunos do ensino fundamental – anos finais (6º ao 9º ano) e 19 para o ensino médio (1ª a 3ª série). De acordo com o rendimento na avaliação, os candidatos poderão conquistar descontos de até 100%, nas mensalidades da escola. As provas ocorrerão em 18 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, nas unidades da escola.

Para se inscrever basta preencher o formulário disponível no site https://pp.sigmadf.com.br/ até esta segunda-feira (13), imprimir a confirmação que será enviada por e-mail e entregar na escola no dia da avaliação. Além da ficha, o aluno deverá apresentar documento original com foto e doar 400g de leite em pó (saco ou lata). O alimento arrecadado será destinado às creches e asilos assistidos pelo Anjos do Sigma, projeto de responsabilidade social dos alunos da escola. No dia da prova, o candidato deverá estar acompanhado de um responsável, que irá participar de um bate-papo com a direção do colégio.

A avaliação para os alunos que irão cursar o ensino médio contará com 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de português, 10 de matemática, 12 de ciências da natureza e oito de ciência sociais. Já os estudantes do 6º e 7º ano terão três horas para resolverem 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de português e 10 de matemática. E alunos do 8º e 9º ano terão quatro horas para solucionarem 30 questões, das mesmas disciplinas.

O gabarito preliminar será divulgado no site do Sigma (www.sigmadf.com.br) , até às 13h do dia 20 de setembro. O resultado do concurso de bolsas também ficará disponível em 18 de outubro, às 18h.

As informações sobre o conteúdo das provas estão nos editais disponíveis no site https://pp.sigmadf.com.br/