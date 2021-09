Ministro da Educação pede desculpas por declaração sobre alunos com deficiência

E EuEstudante

(crédito: Luis Fortes/MEC)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, que disse que alunos com deficiência atrapalham outros alunos a estudarem pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a fala, em audiência pública na Comissão de Educação do Senado, nesta quinta-feira (16). Senadores dizem que as desculpas precisam ser mais do que palavras, ações.



“Minhas palavras não foram adequadas. Não representa meu pensamento. Quero reiterar meu sincero pedido de desculpas a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos. O ministro da Educação não é essa pessoa que foi pintada”, defendeu-se.



O chefe da pasta de Educação disse que nunca teve a intenção de “magoar” e que suas colocações “não foram as mais adequadas”.



Ribeiro ainda disse que esses alunos devem ser incluídos na educação tradicional e que não deve haver distinção. O ministro reiterou que o Ministério da Educação investiu cerca de “meio bilhão” de reais em medidas de acessibilidade e capacitação de professores nos últimos dois anos.



*Com informações da Agência Senado