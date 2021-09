Outra escola de Planaltina suspende as aulas por casos de covid-19

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Centro de Ensino Médio 01 de Planaltina suspendeu as aulas nesta sexta-feira (17) em razão de dois casos de covid-19 confirmados. Além desses, há seis professores com suspeita de infecção e sete alunos. Outra escola da mesma região já havia sido fechada nesta semana. O Centro Educacional (CED) Stella dos Cherubins Guimarães Trois fechou as portas nesta quarta-feira (15) por conta de seis casos de covid-19, dois estudantes e quatro professores. O educador Joseli Gomes de Farias, 53 anos, não resistiu e morreu na terça-feira (14).

Segundo a diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), Consuelita Oliveira, o cenário era previsto. "A escola é o primeiro lugar onde foi suspensa as atividades, e o último a retomar por se tratar de um local de grande fluxo", afirma.

Todas as medidas necessárias foram tomadas na escola. O local foi fechado nesta sexta-feira e sanitizado. No entanto, a preocupação do Sinpro-DF continua, em razão da nova variante Delta que tem se espalhado, cada vez mais, por Brasília.

O que precisa ser feito, segundo Consuelita é tomar medidas de precaução, como a testagem em massa. "É preciso investir na política de testagem em massa. O vírus preciso ser monitorado, caso contrário haverá mesmo um surto", alerta.

Circular nº 07

A medida do governador Ibaneis que obrigou todos os professores, mesmo aqueles que não completaram o ciclo de imunização e os que têm comorbidade, a voltarem às atividades é a grande preocupadação do sindicato no momento.

A circular nº 07 foi enviada às coordenações escolares em 8 de setembro. Desde então, professores que não estão completamente imunes se expõem ao risco de contaminação todos os dias.

Segundo Consuelita Oliveira, diretora do Sinpro-DF, ficou acordado com o sindicato que os profissionais da educacação só retornariam depois de vacinados e passados os 15 dias para a garantia do efeito vacinal.

"Pedimos que seja revogada essa circular imediatamente. Queremos que todos os profissionais da educação estejam vacinados e protegidos", diz.