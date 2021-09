Ubes entra com ação para o retorno da vacinação de adolescentes

E EuEstudante

(crédito: Karla Boughoff/UBES)

A (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Ubes) entrou com ação como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a retomada da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, suspensa pelo Ministério da Saúde na última semana. A entidade tem mobilizado debates para a inclusão dos adolescentes no Plano Nacional de Imunização.

Em nota, a entidade que representa os direitos dos estudantes do ensino médio, no qual fazem parte o grupo etário e também integra órgãos como o Conjuve (Conselho Nacional de Juventude) e o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, afirma que existe interferência política na decisão do Ministério da Saúde, confrontando estudos já realizados. A ADPF 756, que questiona atos do governo Federal sobre a aquisição de vacinas, conta com o reforço para que o Ministério da Saúde volte a retomar a imunização aos jovens.

Confira trecho da ação:

“Claramente estamos diante de um caso de interferência política no Ministério da Saúde, sem nenhum tipo de embasamento técnico ou científico, um ato praticado com o fim precípuo de agradar o chefe do Executivo, sabidamente anti-vacina, cujos sentimentos a respeito da Covid-19 colocaram o Brasil entre os países com pior desempenho no combate à pandemia”.