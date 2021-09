Ministro da Educação se nega a receber estudantes secundaristas

E EuEstudante

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se negou a ter audiência com a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Rozana Barroso. A justificativa do Ministério da Educação foi de que a agenda do ministro estaria ocupada, mas, de acordo com a entidade, as tentativas ocorreram há quase 300 dias.



Segundo Rozana, o objetivo da reunião é apresentar as demandas dos estudantes na pandemia e entregar a nota técnica “Direito Humano à educação na pandemia” , elaborada pela Ubes em conjunto com Centro de Estudos e Memória da Juventude (CEMJ),que apresenta estratégias para o acesso à educação, permanência e conclusão, no atual momento.

“Não podemos aceitar o MEC sendo omisso dessa forma. A educação no país pede socorro”, diz a líder estudantil. A presidente ainda afirma que o setor educacional está sem orçamento adequado, sem projeto e sem planos para diminuir as desigualdades intensificadas pela pandemia. “Após o fim da ditadura, os estudantes foram ouvidos por todos os governos brasileiros, menos pelo atual” reitera Rozana, que promete levar as demandas para o MEC e para as ruas.