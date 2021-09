Plataforma lança programa gratuito com conteúdos de Stanford

E EuEstudante

(crédito: Pixabay/Reprodução)

A Khan Academy lança a edição 2021 do Khanpeonato, iniciativa totalmente gratuita que apresenta uma série de atividades e desafios para unir estudantes e educadores. O objetivo do programa é tentar remediar os impactos pedagógicos e sociais causados pela pandemia. Esta edição traz um ranking competitivo para engajar os alunos e conta com conteúdos exclusivos feitos em parceria com a PERTS da Universidade de Stanford.

As inscrições estão abertas e o Khanpeonato ocorre até 5 de dezembro. Ao atingir o nível 6 da barra de progresso, recurso adicional exclusivo da campanha, os professores podem conquistar um certificado de conclusão e as escolas poderão ser premiadas se cumprirem os requisitos necessários. Para saber mais sobre a campanha e a premiação, basta entrar neste link do site da Khan.



No Khanpeonato, os conteúdos do programa são escolhidos pelos próprios professores, incluindo matemática, ciências e português alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Com as atividades recomendadas, os alunos trabalham em equipe, inspirando confiança e incentivando o aprendizado para as turmas. “Nossa meta é promover momentos de descontração em meio ao aprendizado, de forma que o estudo possa ser leve e divertido”, conta o Gerente de Marketing da Khan Academy Brasi, Paulo Bellé.



Além disso, o trabalho em grupo ajuda na obtenção de resultados e é bastante justo, tendo em vista que, todos, independentemente do ambiente escolar, têm oportunidades. Alunos e professores podem evoluir por meio do programa, aperfeiçoando habilidades e potencializando o aprendizado, enquanto se divertem com o progresso individual e coletivo.