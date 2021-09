Rede Marista promove feira de profissões aberta para alunos de outras escolas

E EuEstudante

(crédito: Foursquare/divulgação)

Os colégios da rede Marista de Brasília realizam uma Feira de Profissões neste sábado (25), das 8h20 às 14h40. Neste ano, uma das novidades é que estudantes de outras escolas poderão participar das palestras com os profissionais convidados, que serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube. Além disso, todos poderão interagir com o palestrante.

A feira de profissões, realizada todos os anos, é uma das oportunidades que os colégios Maristas oferecem para que os estudantes conheçam mais sobre as carreiras que pretendem seguir. “É necessário abrir um espaço de informação e reflexão para o aluno, nessa etapa difícil da vida, para que ele tenha subsídios na hora de escolher a profissão”, analisa a gerente de relacionamento do Marista Asa Sul, Fernanda Lages.

Nas palestras, os profissionais convidados irão abordar vários aspectos como o mercado de trabalho, salários, dificuldades e benefícios das profissões. Participarão das palestras professores de instituições particulares de ensino superior, ex-alunos, empreendedores, CEOs, dentre outros especialistas.

Além de cursos mais tradicionais como medicina, engenharia e direito, a feira discutirá as profissões em alta no momento e, também, as carreiras do futuro. Para quem pretende fazer uma graduação fora do país, haverá a possibilidade de tirar dúvidas, descobrir sobre as bolsas esportivas no exterior e conhecer empresas especializadas em intercâmbios.



Confira a programação aqui e inscreva-se.