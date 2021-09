Pesquisa mostra que 77% dos jovens desconhecem o ensino técnico

E EuEstudante

(crédito: Agência Brasil )

Pesquisa encomendada pelo Itaú Educação e Trabalho e Fundação Roberto Marinho, apontou que 77% dos jovens que cursam o 9° ano do ensino fundamental e 1° ano do ensino médio da rede pública não conhecem o ensino técnico, mas consideram cursar a modalidade se tiver conhecimento e acesso. O levantamento feita pela Plano CDF, empresa especializada em avaliação de impacto, tem por objetivo entender as percepções da juventude em relação à escola, ao trabalho e ao ensino profissional e tecnológico.

A pesquisa ouviu 1.000 estudantes, de 14 a 17 anos, que cursam o 9º ano do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio da rede pública de todas as regiões do país, entre 5 e 28 de julho. A maioria (77%) diz ter baixo ou nenhum conhecimento sobre o ensino técnico, mas, 69% dos participantes revelam ter alta ou muito alta possibilidade de cursar caso tenham oportunidade de regular com o ensino regular.

“Acreditamos que a EPT tem grande potencial de transformação e é um vetor de desenvolvimento tanto para os jovens quanto para o país. Trata-se da primeira etapa para a qualificação de uma carreira que será desenvolvida ao longo da vida, mas que aumenta as chances de empregos dignos, com melhor remuneração e reconhecimento”, diz a superintendente do Itaú Educação e Trabalho, Ana Inoue.

Sobre o acesso e a oferta do curso técnico, 93% dos participantes concordam que deveria ter o ensino profissionalizante nas escolas de ensino médio para estudantes que tivessem interesse. 84% acham que há poucas escolas com essa modalidade de ensino, 53% dizem não ter nenhuma perto de casa, 54% não conhecem escola técnica e 45% sequer ouviram falar de alguma instituição do tipo.

Entre aqueles que foram ouvidos, 38% eram do 9º ano do ensino fundamental e 62% do 1º ano do ensino médio. Os dados foram coletados com aplicação de questionário on-line em amostra nacional, sendo 38% da região Sudeste, seguido de 28% do Nordeste, 14% do Sul, 11% do Norte e 9% do Centro-Oeste. A margem de erro é de 5%. 56% dos respondentes são do sexo biológico feminino e 44% masculino. 61% se declararam negros ou pardos, 32% brancos, 3% amarelos e 3% indígenas.

“Nesse contexto, a pesquisa enfatiza o potencial do ensino médio na formação profissional dos jovens e a preferência manifestada por eles pela qualificação para o trabalho, enquanto estudam. Esse achado do estudo reforça a relevância da Lei da Aprendizagem, que mantém o jovem na escola ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade do primeiro emprego, com todas as garantias”, afirma o secretário geral da Fundação Roberto Marinho, Wilson Risolia.

A respeito do mercado de trabalho, os estudantes também falaram da relevância que o EPT tem para a capacitação ao mercado. Para 83% deles, o ensino técnico poderia ajudar a conseguir um emprego, e 98% acham importante a escola capacitá-los para o mundo do trabalho, enquanto 75% acreditam que a escola prepara pouco ou nada para o mundo profissional. Ao mesmo tempo, 56% dizem que o ensino técnico facilitaria a entrada na faculdade.