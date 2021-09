Lista de concursos - 5.921 vagas

CB Correio Braziliense

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO (FUNPRESP-JUD)

Inscrições do dia 13 de setembro a 21 de outubro às 23h59 no site: https://bit.ly/3kiRvk9. Concurso com 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para nível superior para analista de investimentos (3), analista de conformidade (1), analista de tecnologia de informação - infraestrutura e tecnologia (1), analista de tecnologia de informação - desenvolvimento de sistemas (1), atuário, advogado, analista - seguridade (2), analista - gestão de pessoas (1), analista - administração e finanças (1), analista - secretário exclusivo, analista - contabilidade, analista - comunicação e marketing - comunicação, e analista - comunicação e marketing - publicidade e propaganda. Salários: entre R$6.558,63 a R$8.204,82. Taxa de inscrição: R$55 a R$69.

EXÉRCITO BRASILEIRO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Inscrições de 20 de setembro de até o dia 1º de outubro no site. Para as inscrições, o candidato deverá cadastrar-se no endereço eletrônico do DEC. Concurso com 10 vagas temporárias para analista de sistema - programação (5); analista de Sistema - web designer (1); analista de sistemas sênior - programação (3); analista de sistemas - banco de dados (1); engenheiro civil sênior; engenheiro civil pleno; engenheiro civil júnior; engenheiro mecânico júnior. Salários: entre R$ 6.242,41 e R$ 10.041,00. Taxa de inscrição: R$45.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (SEEDF)

Inscrições de 18 de outubro até o dia 10 de novembro no site http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/seedf_2021.aspx. Concurso com vagas para professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Salários: entre R$ 1.929,43 e R$ 3.858,87. Taxa de inscrição: entre R$ 20,40 e R$ 49,50.

NACIONAIS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 27 de setembro pelo site: www.cesgranrio.org.br. Concurso exclusivo para pessoas com deficiência, com 1000 vagas para técnico bancário novo e técnico bancário novo - TI. Salário: R$ 3.000.00. Taxa: R$ 30. Edital: nº 39, de 2 de setembro de 2021. Edital: EDITAL Nº 1/2021/NM

REDE SARAH

Inscrições até 29 de setembro no site: https://www.sarah.br/editais/selecao-publica/processos-seletivos/. Concurso com quatro vagas para médico especializado em fisiatria nas unidades de Brasília (2), Belém (1) e Macapá (1). Salários entre: R$29.879,79. Taxa de inscrição: R$170.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

CÂMARA DE SANTA CRUZ DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 3 de outubro no site: www.itame.com.br. Concurso com cinco vagas para níveis fundamental e médio: auxiliar de limpeza (1) - nível fundamental incompleto; analista legislativo (1) - nível médio; auxiliar administrativo (1) nível médio; controlador interno (1) - nível médio e recepcionista (1) - nível médio. Salários: entre R$ 1.200 e R$ 2.000. Taxa: R$50 para cargos de nível fundamental e R$ 70 para nível médio.

PREFEITURA RIO VERDE (GO)

Inscrições até 27 de outubro no site: www.unirv. edu.br/paginas.php?id=285. Concurso com 139 vagas para provimento imediato e 417 vagas para cadastro reserva para níveis fundamental, médio e superior nas áreas jurídica, administrativa e outras: almoxarife (8) - nível fundamental, coveiro (4) - nível fundamental, cozinheiro (40) - nível fundamental, motorista (80) - nível fundamental, telefonista (100) - nível fundamental, auxiliar administrativo (320) - nível médio, procurador jurídico (4) nível superior. Salários: entre R$ 1.158,23 e R$ 5.519,01. Taxa: entre R$ 110 e R$210.

DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO DO SUL (DPE-MS)

Inscrições até 18 de novembro no site: conhecimento.fgv.br/concursos/dpgems21. Concurso com sete vagas para defensor público do estado do Mato Grosso do Sul. Salário: R$ 28.884,20.Taxa: R$ 250.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES

COMERCIAIS DE ALAGOAS

Inscrições até 28 de setembro no site: https://concursos.rhsconsult.com.br/concursos/. Concurso com 4 vagas para auxiliar administrativo (2) - nivel médio; fiscal (1) - nível médio; contador (1) nível superior. Salários entre: R$ 1.514,00 e R$ 2.535,00. Taxa de inscrição: R$ 55 para nível médio e R$ 65 para nível superior.

CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS (CFT) - DF

Inscrições até 7 de outubro no site: https:// bit.ly/3tKuoSq. Concurso com 22 vagas imediatas e posteriormente, vagas para cadastro reserva para nível médio, nível técnico e nível superior para assistente administrativo i (7), assistente de marketing (1); assistente de tecnologia da informação i (2), secretário (1), técnico industrial junior (4); advogado júnior (2), analista de tecnologia da informação júnior (2), analista técnico júnior (2), jornalista (1). Salários: até R$5.000. Taxa de inscrição: R$ 49 para nível médio, R$ 59 para nível técnico e R$ 69 para nível superior.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6ª REGIÃO

Inscrições até 13 de outubro no site: http://www.quadrix.org.br. Concurso com 115 vagas, sendo 4 imediatas e 111 cadastro reserva, para: auxiliar de serviços gerais (nível fundamental); agente fiscal, assistente administrativo e auxiliar administrativo (médio); assistente contábil/financeiro (técnico); e fiscal biólogo (superior). Salários entre: R$ 1.100 a 4.770. Taxa de inscrição: R$ 30 para cargo nível médio, R$ 50 para cargo nível médio e R$ 55 para cargo nível superior.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO (PCRJ)

Inscrições até 29 de setembro no link https://www.klcconcursos.com.br/?pag=mco&id=394. Concurso com 350 vagas para níveis médio e superior para auxiliar de necropsia (10) - nível fundamental; técnico de necropsia (10) vagas - nível médio; investigador (200) vagas - nível médio; inspetor (100) vagas - nível superior em qualquer área; perito criminal (5) vagas - nível superior; perito legista (25) vagas - nível superior. Salários: entre R$ 4.606,29 e R$ 9.924,06. Taxa: entre R$ 70 e R$ 200.

FUNDAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE DE CAMPINAS (FASCAMP-SP)

Inscrições até 29 de setembro no link https://www.fascamp.org.br/site/. Concurso com seis vagas para auxiliar de enfermagem (1) - nível técnico; auxiliar de limpeza (1) - nível fundamental; enfermeiro trainee (1) - nível superior; técnico de radiologia (1) - nível técnico; técnico de radiologia para ressonância magnética (1); terapeuta ocupacional (1) - nível superior. Salários:entre R$ 1.357,02 e R$ 2.809,88. Taxa: R$ entre R$ 20 e R$ 66

PREFEITURA DE CALUMBI (PE)

Inscrições até 27 de setembro pelo e-mail elecaocalumbi2021@gmail.com. Concurso com vagas para formação de cadastro reserva nas secretarias de saúde, infraestrutura, agricultura, transporte, educação, assistência social e administração e finanças. Salários: entre R$ 1.100,00 e R$ 8.000,00. Taxa: R$ não informado.

CÂMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI (MG)

Inscrições até 27 de setembro, no site www.jcmconcursos.com.br ou no endereço Câmara Municipal de Tocos do Moji, na Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro, das 13h às 16h30min. Concurso com 1 vaga para contador. Salário: R$ 2.178,46. Taxa: R$ 100,00.

SAAE ITABIRITO (MG)

Inscrições até às 19h do dia 27 de setembro no site www.gestaodeconcursos.com.br ou das 12h às 17h30min na Associação Comercial Empresarial de Itabirito, situado na Avenida Queiroz Júnior, nº 77, 3º andar, Centro, Itabirito-MG. Concurso 28 vagas em cargos de ensino fundamental, médio e técnico: oficial de serviços e obras manutenção (19); auxiliar de serviços operacionais (4); auxiliar de serviços administrativos (1); operador de veículos e equipamentos especiais (1); agente administrativo (1); assistente administrativo (1) e técnico de contabilidade (1). Salários: entre R$ 1.100,00 e R$ 2.715,05. Taxa: R$ 35 para nível fundamental e R$ 45 para os níveis médio e técnico.

CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

Inscrições até às 16h do dia 27 de setembro, no site www.maximaauditores.com.br ou no endereço Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, localizada na Praça Expedicionário Maurício Adami, nº 22, Bairro Eletrônica, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Concurso com 3 vagas nos cargos de agente de serviços gerais (1); analista legislativo comunicador social (1); e assistente administrativo (1). Salários: entre R$ 1.100,00 e R$ 2.551,83. Taxas: R$ 44 para o cargo de agente de serviços gerais; R$ 53 para o cargo de assistente administrativo; R$ 102,00 para a função de analista legislativo comunicador social.

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Inscrições até 29 de setembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21. Concurso com vaga para Analista de Tecnologia da Informação. Salário:R$ 9.834,51 Taxa:R$ 130.

PREFEITURA DE LEOPOLDINA (MG)

Inscrições até 29 de setembro no endereço Rua 27 de Abril, 428, fábrica (antiga UAItec), Leopoldina-MG. Concurso com 3 vagas para oficial administrativo. Salário: R$ 1.302,06. Taxa: não informado.

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Inscrições até 30 de setembro, no site https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/. Concurso com 12 vagas sendo: guarda civil municipal feminino (3); guarda civil municipal masculino (3) e agente de trânsito (6). Salário: R$ 1.921,74. Taxa: R$ 74.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA (SP)

Inscrições até 30 de setembro no site: www.ibamsp-concursos.org.br. Concurso com quatro vagas para agente operacional na Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia (SP). Salário: R$1.324,95. Taxa: R$56

» Usp

Pós-doutorado

O Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo busca um pesquisador em nível de pós-doutorado para um projeto de pesquisa translacional em descoberta de fármacos para covid-19 e outras viroses respiratórias. Os pré-requisitos são: ter possibilidade de trabalhar em ambiente de nível de biossegurança 3; possuir excelente capacidade de comunicação oral e escrita; ser flexível e adaptável para atender as diversas demandas do projeto; ser capaz de interagir com diversos pesquisadores de uma equipe multidisciplinar. Experiência prévia com cultura de células, virologia, biologia molecular e celular é desejável, mas não essencial. Inscreva-se no e-mail: cbmoraes@usp.br.



» MESTRADO

FILOSOFIA

Amanhã, será o último dia para interessados em fazer parte do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (Prof-Filo) participarem da seleção. São 199 vagas, até 30% delas com bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (Capes) para professores da educação básica atuantes na disciplina.

As inscrições são feitas por este link: shorturl.at/nHV26.

» FGV

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV EPPG) promoverá debate on-line e gratuito terça-feira (28), às 18h, sobre o novo lugar do Congresso nas relações Executivo e Legislativo no Brasil. Os interessados em participar podem se inscrever pelo link:https://evento.fgv.br/novolugardocongresso/ . Após a inscrição, receberão o link do evento por e-mail.

» ENSINA BRASIL

LIDERANÇAS

O Ensina Brasil prorrogou para segunda-feira (27) o prazo final das inscrições do processo seletivo do Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Em seu 6º ano, a organização busca jovens de diversas áreas de bacharelado e licenciatura, com perfil de protagonismo, que queiram atuar, de forma remunerada, para transformar a vida de crianças e adolescentes em escolas públicas do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pernambuco. Inscreva-se: shorturl.at/ouvN5.