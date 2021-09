Sesi lança nova temporada 2021/2022 de competições de robótica

E EuEstudante

(crédito: Sesi/Divulgação)

O Serviço Social da Indústria (SESI) lança, nesta quarta-feira, a temporada 2021/2022 das competições de de robótica para estudantes do ensino fundamental e médio FIRST LEGO League Challenge (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC).

Este ano, os torneios têm como tema a logística e o transporte, e, para trazer o ponto de vista do setor produtivo, o SESI conta com a participação da diretora de Estratégia, ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal, Paula Harraca.

O evento será transmitido no canal do YouTube “Sou Robótica”.