Sesi lança nova temporada de competições de robótica

(crédito: Agência de Notícias da Indústria/Reprodução)

Foi lançado nesta quarta-feira (29) a temporada 2021/222 das competições de robótica FIRST LEGO League Challenge (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC), do Serviço Social da Indústria (Sesi). Com o lançamento da temporada e divulgação dos temas, os estudantes podem começar a formar equipes e se preparar para as competições regionais, nacionais e internacionais que acontecem a partir de fevereiro do próximo ano.



Lançada mundialmente pela organização sem fins lucrativos For Inspiration and Recognition of Science and Tecnology (FIRST), a temporada explora o futuro do transporte e da logística. O tema teve grande relevância durante a pandemia do coronavírus, já que para o andamento da indústria, a produção e a comercialização dependem dos processos logísticos.



“Quando falamos de transporte, falamos de um tema extremamente importante para o setor produtivo. Como transportar mais rápido e com menor custo? Estamos com grande expectativa do que vem por aí”, destacou o diretor de Operações do SESI, Paulo Mól, no lançamento.



A importância do tema para a nova temporada

Segundo o Sesi, a temporada de 2021/2022 das competições FLL e FTC trarão a percepção jovem ao tema. Os estudantes devem avaliar o envio de pacotes em áreas rurais e urbanas até a entrega de ajuda em desastres por meio de trânsito aéreo de alta tecnologia, as equipes apresentarão formas de inovar o setor e tornar os processos mais rápidos, eficientes e inteligentes, de forma que empresas e consumidores sejam beneficiados.



Durante o evento, a diretora de Estratégia, ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal, Paula María Harraca, falou sobre a importância das competências trabalhadas nas competições que serão decisivas também na trajetória profissional dos estudantes. “Acredito que habilidades humanas que fazem toda a diferença e vão fazer cada vez mais são: humildade para aprender, generosidade para compartilhar, responsabilidade para se comprometer e coragem para inovar”, explicou Harraca.



Os torneios da FIRST e o futuro com metodologia STEAM

As competições de robótica da FIRST LEGO League Challenge (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC), são realizadas mundialmente pela FIRST. O objetivo da organização é preparar os jovens para o futuro através de competições e desafios socioeducativos que promovem a metodologia STEAM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Para os competidores da modalidade FLL, o tema é Cargo Connect; já no FTC, é Freight Frenzy.



A modalidade FLL é destinada a jovens de 9 a 16 anos, de escolas públicas, privadas e da rede SESI. Os competidores integram equipes de duas a dez pessoas, supervisionadas por dois adultos, e constroem e programam robôs LEGO, que devem cumprir uma série de missões em um tapete oficial da FIRST. A equipe ainda é responsável por idealizar e criar um projeto de inovação com base no tema da temporada.



Na FTC, adolescentes de 14 a 18 anos podem participar das competições. Nesta modalidade, os competidores projetam, constroem e programam um robô de até 19kg, que é pilotado em uma arena para cumprir atividades diversas. Os jovens também devem executar atividades comuns para empresas reais, como estratégia de marketing, plano de responsabilidade social, vendas e engajamento com a comunidade local.



No Brasil, o SESI é o operador oficial das competições FIRST. A nova temporada da FLL marcará uma década de realização dos torneios no país. A última temporada foi 100% on-line, com equipes brasileiras premiadas internacionalmente.



Devido à pandemia da Covid-19, o Sesi precisou reinventar a forma de realização dos torneios e lançou a primeira competição 100% remota, utilizando plataforma oficial desenvolvida pela FIRST, a Remote Event Hub (FIRST REH).

*Com informações da Agência de Notícias da Indústria