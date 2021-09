Inscrições abertas para bolsas de Iniciação Científica em Inteligência Artificial

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

O Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial do Brasil (C4IA) abriu, em setembro, inscrições para selecionar bolsistas de Iniciação Científica em Inteligência Artificial para apoio à inclusão e diversidade. Serão disponibilizadas oito bolsas de 12 meses somente para estudantes regulares dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). Os interessados podem fazer a inscrição no link https://c4ai.inova.usp.br/CID/EDITAL-CID-C4AI-IC-V1.0-(set2021).pdf até o dia 8/10.

O Comitê de Inclusão e Diversidade do C4AI usará critérios socioeconômicos e acadêmicos visando a promoção de grupos sub-representados em Inteligência Artificial (IA) no âmbito científico. Os estudantes selecionados terão acesso a seminários sobre técnicas de IA e sobre a relação IA e sociedade, mentoria individual e projetos de encerramento e pesquisa. Serão disponibilizadas oito bolsas de 12 meses somente para estudantes regulares dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). Os estudantes selecionados serão ainda contemplados com uma bolsa de estudo mensal de R$ 919,32 por até 12 meses.

A iniciativa é uma parceria entre o International Business Machines Corporation - Brasil (IBM), a Universidade de São Paulo, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O C4IA celebrou em setembro um ano de projeto, com resultados em artigos acadêmicos e pesquisas de ponta em IA para a solução de temas de impacto social e econômico. Entre os avanços, destacam-se as melhorias na frente de Processamento de Linguagem Natural (PLN), soluções para diagnóstico e recuperação de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e o desenvolvimento de uma base inteligente de conversação sobre a Amazônia Azul, na costa brasileira.