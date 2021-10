Empresas de tecnologia e Instituto ABCD mapeiam a dislexia no Brasil

E EuEstudante

(crédito: Agência Brasil/EBC)

A Cisco, o Instituto IT Mídia e o Instituto ABCD lançam, na próxima terça-feira (5), um estudo inédito sobre a dislexia no Brasil. O mapeamento apresenta uma avaliação completa sobre as dificuldades de acesso ao diagnóstico, e o custo emocional e financeiro que a condição gera na vida do disléxico e de seus familiares.



O evento marca a Semana da Dislexia, que acontece entre os dias 4 e 11 de outubro, e reunirá as marcas participantes do projeto e especialistas no tema para apresentar dados e esclarecer dúvidas.

O evento será às 11h, no dia 5 de outubro, no canal do YouTube do Instituto ABC: https://youtu.be/VoY3LU31TB8