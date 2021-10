Sinpro está com inscrições abertas para o concurso de redação e desenho

EE Eu Estudante

(crédito: Sinpro DF)

O concurso de redação e desenho para estudantes e professores da rede pública do Distrito Federal está na reta final para as inscrições. Devido à pandemia e à pior crise sanitária já enfrentada, onde muitos alunos e educadores têm histórias para contar, experiências e principalmente dificuldades, O XI Concurso de Redação e Desenho do Sinpro-DF, trouxe como tema “Eu, estudante, na pandemia”.

Os que tiverem interesse em participar, podem efetuar a inscrição pelo link https://www.sinprodf.org.br/xi-concurso-de-redacao-e-desenho-do-sinpro-df/ até 25/10.

Com o objetivo de promover a arte e a cultura como formas de expressão, protestos e debater temas atuais, a ideia do projeto é também conhecer as diversas experiências, dificuldades e desafios dos estudantes das escolas públicas do DF neste período. Apesar de ser um concurso voltado para os estudantes, professores também são premiados.

O concurso é anual e faz parte da campanha permanente Quem bate na escola maltrata muita gente, realizada pelo Sinpro-DF. “O concurso nasce da luta contra a violência dentro do ambiente escolar. Hoje, temos 664 inscritos e a premiação é bem interessante porque pensamos numa premiação que ajude o estudante a ter equipamento tecnológico, que ajude a assistir palestras ali na escola”, diz Letícia Montandon, diretora do Sinpro DF.

O concurso tem 10 categorias ao todo, sendo sete para desenho e três para redação. As categorias são divididas por série em que os alunos estão matriculados. Os professores ou orientadores indicados por estudantes vencedores também serão premiados em dinheiro no valor de R$ 1.200, para o primeiro lugar; de R$ 500, para o segundo lugar; e, de R$ 300, para o terceiro lugar.

O prazo para envio das redações ou desenhos é até 25/10, mesma data de encerramento das inscrições. O resultado do concurso será divulgado no link www.sinprodf.org.br. A entrega dos trabalhos pode ser feita online ou presencialmente na sede ou em alguma unidade do SinproDF. Todos os alunos de escolas públicas do ensino regular, ensino especial, Altas Habilidades e Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo estudantes do Sistema Socioeducativo ou do Sistema Prisional, podem participar do concurso.

Nesta 11ª edição, o primeiro lugar de todas as categorias receberá um tablet Samsung Galaxy Tab A7 lite 32GB 4G; o segundo (de todas as categorias), será premiado com um aparelho celular Samsung Galaxy A12 64GB; e, o terceiro lugar, um aparelho celular Samsung Galaxy A02 32GB. Já os estudantes do Sistema Socioeducativo ou do Sistema Prisional poderão ter o prêmio convertido em dinheiro.