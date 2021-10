Deputado propõe educação financeira e empreendedorismo no currículo escolar

E EuEstudante

(crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 19/2/19)

O deputado federal José Nelto (Podemos-GO) apresentou o Projeto de Lei 3426/2021, que visa alterar as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo educação empreendedora e educação financeira na matriz curricular nacional do ensino fundamental e médio. A ideia é aprimorar o ensino, qualificar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho,

Segundo o autor do PL, o empreendedorismo é fator crucial para o desenvolvimento da economia, seja local, estadual ou nacional. No entanto, esse tema ainda é distante da realidade da sala de aula. “Como se sabe, a escola é o celeiro de formação, preparação, e que deve promover condições para a busca de conhecimento, de modo que a inclusão de tais temas no currículo escolar é de suma importância”, destaca em nota.

A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada pelo Sebrae, aponta que o Brasil é o primeiro colocado no ranking de empreendedorismo. Que para o deputado federal, demonstra que a população brasileira tem grande interesse pelo mundo dos negócios.