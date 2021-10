Mais de 6 milhões de alunos serão avaliados no Saeb 2021

E EuEstudante

(crédito: Monstera/Reprodução)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) espera aplicar os testes e questionários do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021 para mais de seis milhões de alunos da educação básica. O número ainda é preliminar, uma estimativa com base nos dados do Censo Escolar. Os dados definitivos serão conhecidos após a consolidação das informações referentes à checagem das amostras, que o Inep realiza até esta sexta-feira (8).

Os testes e os questionários em papel do Saeb 2021 serão aplicados no período de 8 de novembro a 10 de dezembro, conforme agendamento e seguindo os protocolos de biossegurança preconizados para prevenção à covid-19. Entre 13 de outubro e 23 de dezembro, serão aplicados os questionários, em formato eletrônico, para dirigentes municipais de Educação, diretores de escolas de educação básica e professores da educação infantil.

O Inep conta com o comprometimento dos gestores das redes de ensino e dos secretários de Educação para a aplicação dos testes e dos questionários, de modo a contribuir para que o Saeb seja fonte de informações as quais orientem a elaboração e a execução das políticas educacionais, conforme previsto no art. 11, da Lei n.º 13.005/2014, referente ao Plano Nacional de Educação (PNE).

Em 2021, a aplicação seguirá os mesmos moldes do Saeb 2019, com aplicação censitária nas escolas públicas para o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e para a 3ª e a 4ª série do ensino médio. Essas mesmas etapas da educação básica serão avaliadas em formato amostral, nas escolas privadas. Além de responderem ao questionário, os estudantes também farão testes de língua portuguesa (leitura) e matemática.

O 2º ano do ensino fundamental será avaliado em formato amostral, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Além disso, haverá aplicação amostral de testes de ciências humanas e ciências da natureza para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. A novidade de 2021 é que a avaliação da educação infantil, depois da aplicação-piloto ocorrida em 2019, será de forma amostral, por meio de questionários eletrônicos aplicados aos secretários municipais de Educação, diretores e professores dessa etapa.

Agendamento

Entre 18 de outubro e 5 de novembro, o Inep realizará o agendamento da aplicação dos testes cognitivos e questionários em papel para professores e alunos das escolas que oferecem o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª ou a 4ª série do ensino médio. O contato será feito pela Fundação Cesgranrio, empresa especializada contratada pelo Inep para aplicação do Saeb.

*Com informações do Inep