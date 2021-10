MEC lança Laboratório de Criatividade e Inovação para a educação básica

E EuEstudante

(crédito: Rodrigo Nunes/Esp.CB)

O Governo Federal lançou, por meio do Ministério da Educação (MEC), o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica (LabCrie), na manhã desta sexta-feira (15). O lançamento foi planejado para ocorrer no Dia dos Professores, que é comemorado em 15 de outubro.

O ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro; o secretário-executivo do MEC, Victor Godoy; o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo; a secretária de educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá; e o reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, estiveram presentes na mesa de lançamento.

A ferramenta foi elaborada com o intuito de estimular docentes e gestores a ampliarem o uso educacional das tecnologias. Além do estímulo, o LabCrie visa à formação dos profissionais da educação, contando com o auxílio de metodologias alinhadas ao conceito de experimentação e aprendizagem ativa. E ainda permite que sejam realizadas trocas e aprendizados entre os usuários. O ministro da Educação reforçou que o laboratório é para incentivar a inovação e a criatividade na educação básica.

Durante o lançamento, o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo, afirmou que a ação é para reforçar o comprometimento do MEC com os docentes. O LabCrie foi criado dentro da Diretoria de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação da Secretaria de Educação Básica (SEB) e terá um investimento total de R$ 17 milhões.

Todos os estados e o Distrito Federal poderão aderir ao LabCrie e receber um laboratório totalmente mobiliado e equipado, contendo notebooks, projetores, impressoras, kits de eletrônica e robótica, entre outros equipamentos e insumos.