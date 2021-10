Editora produz video-homenagem para o Dia do Professor

E EuEstudante

(crédito: FTD)

Nesta sexta-feira(15), a FTD Educação publicou, em redes sociais, uma vídeo-homenagem com um compilado de depoimentos de educadores brasileiros sobre as experiências e desafios vividos por eles durante o período da pandemia. A iniciativa faz parte da campanha Heróis do Conhecimento, protagonizada pelo ator Lázaro Ramos, e tem como objetivo dar voz e visibilidade aos educadores, em um contexto de uma nova realidade de ensino.

A campanha teve início no primeiro dia de outubro e convidou professores de todo o Brasil a publicarem suas histórias nas redes socias com a hashtag do projeto. Assim, eles possuem a possibilidade de compartilhar os obstáculos da adaptação à nova sala de aula e às diferentes tecnologias e ferramentas usadas em classe.

A FTD Educação, há 119 anos, tem como missão, por meio da educação, promover transformações na sociedade. Além disso, tem uma proposta integrada para escolas, alunos, professores e sociedade e trabalha com materiais didáticos, soluções educacionais, novas tecnologias e incentivam a participação da família, para uma educação completa.



Os depoimentos foram reunidos no hotsite e no dia 15 de outubro, Dia dos Professores, um vídeo-homenagem com um compilado dessas histórias está sendo lançado nas redes sociais.

Assista o vídeo com depoimentos dos professores

“É uma honra participar de uma iniciativa como essa, nesse momento tão complexo que os professores estão vivendo. É importante ter uma campanha que dá uma injeção de ânimo e que acolha esses profissionais em todos os seus desafios. Também tenho um motivo pessoal, que é ter uma família com muitas professoras. Minhas quatro primas são educadoras e muito presentes na minha vida”, conta Lázaro Ramos.

“É muito importante prestar essa homenagem aos professores, nossos grandes parceiros na jornada da Educação. Queremos conhecer suas histórias e amplificar a voz dos educadores por todo Brasil, reforçando o protagonismo desses heróis que foram fundamentais para que milhões de alunos continuassem estudando e sendo motivados durante a pandemia”, destaca Roberta Campanini, diretora adjunta de Marketing, Produtos e Experiência do Cliente da FTD Educação.

Assista a campanha com o ator Lázaro Ramos