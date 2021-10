Seminário discuteo ensino da matemática pós-pandemia

E EuEstudante

(crédito: Instituto Sidarta/Divulgação.)

O instituto Sidarta reuniu Secretarias Municipais de Educação no 3° Seminário Mentalidades Matemáticas - edição gestores, em 26 e 27 de outubro, em parceria com o Itaú Social e apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). O encontro vai dialogar sobre a importância da matemática no mundo pós-pandemia e o papel fundamental dos gestores educacionais na mobilização das redes de ensino para melhorar os índices de aprendizagem.

Os secretários de Educação serão convidados a refletir sobre os dados compartilhados e a articular estratégias para alterar esses dados nos próximos anos. Ao fim do evento, será compartilhada uma agenda propositiva, com ações e iniciativas para a área da matemática. As inscrições podem ser feitas no site do evento.

Responsável por trazer e aplicar no Brasil a abordagem de ensino de Mentalidades Matemáticas, desenvolvida na Universidade Stanford, o Instituto Sidarta colhe resultados positivos. O Curso de férias, realizado com alunos de escolas públicas de Cotia (SP) por 10 dias em 2020, resultou em um salto equivalente a 1 ano e 3 meses em escolaridade matemática, calculado pelo desempenho na avaliação MARS (Mathematics Assessment Resource Service). O Itaú Social transformou o Curso em uma tecnologia educacional, disponível para as secretarias municipais de educação a partir de 2022.

Em dois dias, o seminário terá palestrantes internacionais, nomes da academia e do mercado em painéis temáticos (Ágoras) sobre neurociência, economia, equidade, matemática na era digital e o programa Mentalidades Matemáticas. O encontro quer mostrar como a disciplina é fundamental para entender o mundo e essencial para o mercado de trabalho do futuro e o desenvolvimento econômico dos países. Veja abaixo a programação.

Os participantes também farão vivências (oficinas) e debates para elaborarem o texto do compromisso pela educação matemática. Os painéis serão abertos ao público mediante inscrição; as vivências serão exclusivas para os integrantes das Secretarias de Educação.

Programação:

26 de outubro



9h - Abertura

9h30 - Ágora Neurociência: palestrantes: Jo Boaler, professora de Educação Matemática da Universidade Stanford; Carla Tieppo, neurocientista e pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Charles Bezerra, doutor em inteligência artificial pelo Illinois Institute of Technology. Mediação: Claudia Siqueira, diretora pedagógica do Instituto Sidarta.

10h30 - Ágora Economia: Vitor Magnani, presidente da Associação Brasileira Online to Offline e do Conselho de Comércio Eletrônico da FecomercioSP; José Alberto Cuminato, diretor do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão do CeMEAI - USP; e Carolina da Costa, doutora em Cognição e Educação pela (State University of New Jersey), professora de pensamento-crítico e inovação do Insper e sócia da Mauá Capital. Mediação: Ya Jen Chang, presidente do Instituto Sidarta.

11h20 - Ágora Equidade: Pia Wong, professora da Universidade do Estado da Califórnia; Carlos Cabana, professor de matemática na Califórnia; Sonia Dias, Coordenadora de Implementação Municipal (Itaú Social). Mediação: Claudia Siqueira, diretora pedagógica do Instituto Sidarta.

14h - Ágora Evidências de Aprendizagem (apresentação do Programa Mentalidades Matemáticas): Cathy Williams, cofundadora e diretora-executiva do Centro de Pesquisa Youcubed da Universidade Stanford; Jack Dieckmann, diretor do Centro de Pesquisa Youcubed da Universidade Stanford; e Elisa Sena, professora de Matemática e de Ensino de Matemática na Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Henrique Marins, professor do Instituto Federal de São Paulo. Mediação: Marina França, coordenadora pedagógica do Mentalidades Matemáticas.

15h - 18h - Vivências - experimentação da abordagem



27 de outubro



9h - Ágora Matemática na Era Digital: Jo Boaler, professora de Educação Matemática da Universidade Stanford; Roberto Imbuzeiro, pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA); Karla Oliveira Esquerre, professora associada da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Coordenadora do Projeto Meninas na Ciência de Dados. Mediação: Ya Jen Chang, presidente do Instituto Sidarta.

10h - Vivências - experimentação da abordagem

Compromisso - encontro para celebrar o termo de colaboração e compartilhar a agenda propositiva de ações e iniciativas sobre a área de matemática.

12h - Encerramento

Sobre o Programa Mentalidades Matemáticas

O Programa Mentalidades Matemáticas no Brasil foi co-criado pelo Instituto Sidarta, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir para alterar as políticas públicas educacionais, e pelo Centro de Pesquisas Youcubed, da Universidade Stanford. Este programa tem como base os estudos da professora Jo Boaler, aliados à estratégia do trabalho em grupos colaborativos, desenvolvido pelas pesquisadoras Rachel Lotan e Elizabeth Cohen. O objetivo é compartilhar com professores estratégias para trabalhar a disciplina de forma mais aberta, criativa e visual, priorizando a investigação matemática. O Programa incentiva discussões colaborativas e valoriza as diferentes maneiras de pensar a matemática, por considerar que toda criança é capaz de aprendê-la em profundidade.

Este é o terceiro Seminário Mentalidades Matemáticas. O primeiro, em 2018 em São Paulo, promoveu debates e atividades com base na abordagem para professores. No ano seguinte, a segunda edição teve a presença no Brasil de Cathy Williams e Jo Boaler, que lançaram o livro “Mente Sem Barreiras”. Em 2020, com a pandemia, o Seminário foi adaptado para duas séries de webinários, transmitidos pelo YouTube.