Portal do Inep é o terceiro mais acessado da União

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi o terceiro endereço eletrônico mais acessado da plataforma gov.br em setembro. Entre os 134 sites migrados para a plataforma de portais do Governo Federal, o do Inep teve 6,2 milhões de acessos, o que representa 5% do total. Os dados são do relatório mensal do gov.br, divulgado pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom/MCom).

Essa é a melhor colocação do portal do Inep, desde a unificação dos canais digitais do Governo Federal. O Instituto foi um dos primeiros órgãos a transferir seu conteúdo para o gov.br, em julho de 2020, concluindo toda a migração um ano depois.

Em setembro, os principais acessos aos sites da plataforma do Governo Federal tiveram origem por meio de pesquisa orgânica no Google (48,18%). O acesso direto representou 31%, seguido de links de outros sites (17,83%) e mídias sociais (2,53%). Os dispositivos móveis foram os mais utilizados pelos usuários dos portais gov.br (57,14%), seguidos dos acessos por meio de desktop (42,34%) e tablet (0,51%).