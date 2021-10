Escola do DF promove campeonato de robótica para o ensino infantil

EE Eu Estudante

(crédito: divulgação)

O ensino da robótica é muito útil para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. O grupo Blue Educação, proprietário dos colégios Blue School e o Colégio Objetivo DF, realizará, no próximo sábado, 23/10, o primeiro Blue Robotics League, para crianças de 8 a 12 anos. O objetivo das atividades é estimular o raciocínio lógico, a criatividade, a organização, o trabalho em equipe e as habilidades manuais dos pequenos.

O evento, que ocorrerá na unidade do Colégio Objetivo do Guará, será às 8h e é aberto à comunidade. Mas, apesar de ser livre ao público, cada participante poderá levar apenas um convidado, devido às medidas de segurança contra o coronavírus. As equipes irão apresentar seus projetos a partir das 9h, e a premiação será às 11h. Todos os alunos participantes vão ganhar uma medalha com peças montáveis, e os campeões do campeonato irão ganhar um troféu confeccionado por uma impressora 3D.

Com o tema Construções Sustentáveis, a gerente de projetos do Blue Educação, Caíza Karolina, ressalta o objetivo da instituição ao aplicar o projeto no colégio. "Queremos que os alunos reflitam sobre como aproveitar a luz natural em moradias e como usar outras fontes de energia, por exemplo”, explica. Ela ainda diz que os campeonatos seguintes serão baseados em problemas do mundo real. "A cada ano o campeonato terá situações baseadas em um conjunto de problemas do mundo real, os mesmos vivenciados por profissionais como cientistas e engenheiros", complementa.

As aulas de robótica nas escolas do Blue Educação são ministradas na educação infantil até o ensino médio. Os alunos que irão participar do campeonato treinaram com professores de robótica no contraturno de suas aulas. "A princípio, receberemos 20 equipes de alunos das instituições da Blue Educação, mas queremos transformar o campeonato em um evento nacional", acrescenta Caíza.

Anote:

1º Blue Robotics League

Data e hora: 23 de outubro, às 8h

Onde: Colégio Objetivo (unidade Guará) - QE 38 Área Especial 8 Lote C, Guará II