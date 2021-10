Startups criadas por alunos do DF chegam à final do Startup in School

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

Neste sábado – 23 de outubro – a partir das 9h – a Ideias de Futuro, em parceria com o Google e com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, promovem a final do Startup in School do Distrito Federal (SiS-DF). O evento on-line será voltado para conhecer e pontuar aplicativos para celular desenvolvidos por alunos da rede pública do estado, durante o desafio de cinco semanas, nos quais estudantes idealizaram startups para solucionar problemas sociais identificados pelos próprios alunos.



Chegam à final dessa jornada de aulas e monitorias, ao vivo, via meet, 8 startups idealizadas para: encontrar pessoas e animais desaparecidos; localizar o melhor preço, em mercados de bairro, de itens da cesta básica; oferecer desenvolvimento de sites e de lojas virtuais para negócios de bairro; evitar as fakenews e a polarização que elas causam, entre os jovens; oferecer uma vitrine de serviços gerais; facilitar a adoção de animais abandonados, na rua; evitar filas nos hospitais e promover a troca de informações entre gamers

Consolidado como o maior hackathon de empreendedorismo tecnológico para estudantes, a versão do SiS para o Distrito Federal terá uma final inédita, com duas grandes novidades. A primeira é a premiação com vale-presentes para estudantes, além da mentoria do projeto para que ele seja efetivamente lançado no mercado. A segunda é a premiação para professores orientadores. Os dois projetos mais bem pontuados receberão mentoria e vale-presentes nos valores de 2 mil reais (1º lugar) e 1 mil reais (2º lugar). Os professores-orientadores dos 1º e 2º lugar de cada uma das categorias (Tecnologia Livre e App Inventor) terão vale-presentes no valor de 200 reais, cada.

As startups desenvolvidas por grupos de alunos irão apresentar suas ideias, em formato de pitch, para uma banca de especialistas nas áreas de educação, tecnologia e empreendedorismo. Os critérios de pontuação envolvem: Ideação e pesquisa, prototipação,mModelo de negócios e apresentação.

O SiS é um curso de inovação e empreendedorismo tecnológico para jovens estudantes, em formato de competição, em que os grupos desenvolvem uma startup com o objetivo de melhorar o dia a dia na sua cidade ou região. Projeto realizado desde 2015, com o apoio do Google. O SiS tem sido destinado a alunos de escolas do ensino médio e técnicos e já atuou diretamente com mais de 3,8 mil alunos, 1.000 professores, foram criados 700 projetos, de 230 escolas, de 133 cidades, distribuídas por 25 estados brasileiros.