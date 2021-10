Escola Classe de Planaltina entrega cesta básica para famílias

E EuEstudante

(crédito: Renato Araújo/Agência Brasília)

A Escola Classe Rural Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, localizada em Planaltina-DF fará entrega de tickets alimentação para famílias que se cadastraram em julho no projeto.

O valor é de R$300 dividido em duas vezes. Ele foi obtido com a parceira da escola com ONGs como o Projeto Laços da Alegria e do Grupo Gerando Falcões.

A entrega do cartão ocorrerá para 160 famílias no dia 24 de outubro, domingo, às 10h no estacionamento do CED Dona América Guimarães. O responsável pela matrícula dos alunos deve levar RG e CPF.

Aulas 100% presenciais



O Governo do Distrito Federal vai autorizar, nos próximos dias, o retorno às aulas 100% na modalidade presencial. A informação foi divulgada pela Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, na redes sociais nesta quinta-feira (21/10).

No vídeo divulgado, a secretária afirmou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) vai publicar um decreto que retira uma série de medidas restritivas que "impedem as aulas 100% presenciais". Hélvia não deu mais detalhes como datas e protocolos. "Com essas alterações, em poucos dias, todos os estudantes da rede pública estarão 100% presencialmente nas escolas", complementou a secretária.

O Correio apurou que as conversar internas entre a Educação e o governador é que o novo decreto sobre as aulas presenciais seja publicado semana que vem. Porém, ainda não há uma data certa. O sistema de ensino público, atualmente, funciona com o sistema híbrido, a fim de evitar a disseminação da covid-19 entre alunos e corpo docente.