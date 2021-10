Prêmio Darcy Ribeiro de 2021 é entregue nesta terça-feira (26)

E EuEstudante

(crédito: Will Shutter/Câmara dos Deputados )

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou nesta terça-feira (26), a entrega do Prêmio Darcy Ribeiro, edição 2021.O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, foi instituído em 1998 e regulamentado em 2000 e consiste na concessão de diploma de menção honrosa e medalha com a efígie do homenageado a três pessoas e/ou entidades, cujos trabalhos ou ações mereceram especial destaque na defesa e promoção da Educação no Brasil.

Esse ano, serão premiadas as seguintes entidades e professores:

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)

Autores da indicação: deputados Rosa Neide (PT-MT), Reginaldo Lopes (PT-MG), Maria do Rosário (PT-RS), Natália Bonavides (PT-RN), Zeca Dirceu (PT-PR), Waldenor Pereira (PT-BA), Rogério Correia (PT-MG), Pedro Uczai (PT-SC), Patrus Ananias (PT-MG), José Ricardo (PT-AM), José Guimarães (PT-CE) e o senador Jean Paul Prates (PT-RN).

Instituto Península

Autora da indicação: deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).

Professora Paula Beatriz de Sousa Cruz

Autora da indicação: deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Corte na educação e protesto

O total que instituições de pesquisa de todo o território nacional estão deixando de receber é de R$ 2,7 bilhões. Esse dinheiro deveria estar sendo investido em pesquisa científica e tenológica. O valor faz parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para este ano, e está sendo contingenciado pelo governo federal.

Entidades do seto realizarão nesta terça-feira (26) o 2º Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Ciência. Ocorrerá um "tuitaço" às 10h — #SOSCIÊNCIA — e o ato virtual "Quanto Vale a Ciência?", às 14h, no canal do YouTube da Associação Nacional de Pós-Graduandos: https://bit.ly/2ZodP3P.

A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e a Iniciativa para Ciência e Tecnologia do Parlamento (ICTP) são algumas das 26 entidades que participarão.