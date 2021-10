Uniceplac realiza jornada vocacional e premia estudantes

EE Eu Estudante

(crédito: Uniceplac)

Promovida pelo Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac), a 8ª Jornada Vocacional apresenta a estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares uma mostra de diversas profissões por meio de um jogo gratuito relacionado às áreas de atuação dos cursos do ensino superior. O evento começou segunda-feira (25) e vai até sexta-feira (29).

A Expedição, tema desta edição, é um convite para explorar diversas profissões e auxiliar, de forma descontraída e divertida, os adolescentes na escolha da carreira. Além das atividades on-line, o evento conta com dinâmicas presenciais no câmpus do Uniceplac, no Gama, como a sala do júri, que propõe aos participantes a formulação de teses de defesa e promotoria sobre um caso, e a batalha dos códigos, que desafia os jogadores a criarem códigos de programação simples, orientados por professores. Os participantes acumulam pontos e podem ganhar prêmios como smartphone, Alexa e smartwatch.

Os estudantes do último ano do ensino médio puderam assistir a revisões de conteúdos para a prova do Enem e contaram pontos para o jogo. As aulas ocorreram no auditório do Uniceplac e foram ministradas por professores do cursinho Prolub.

Prêmios

Os desbravadores que participarem do game e das atividades presenciais concorrem aos seguintes prêmios:

Ranking Premiação 1º e 2º ano:

1ª colocado no ranking: Echo Dot (4a Geração);

2º colocado no ranking: Smartwatch Xiaomi Haylou LS02;

3º colocado no ranking: Smartwatch Xiaomi Haylou LS02;

4º colocado no ranking: Xiaomi Redmi Airdots 2;

5º colocado no ranking: Xiaomi Redmi Airdots 2;

6º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus;

7º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus;

8º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus;

9º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus;

10º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus.

Ranking Premiação 3º ano:

1ª colocado no ranking: Smartphone Poco X3 PRO;

2ª colocado no ranking: Echo Dot (4a geração);

3º colocado no ranking: Echo Dot (4a geração);

4º colocado no ranking: Smartwatch Xiaomi Haylou LS02;

5º colocado no ranking: Smartwatch Xiaomi Haylou LS02;

6º colocado no ranking: Xiaomi Redmi Airdots 2;

7º colocado no ranking: Xiaomi Redmi Airdots 2;

8º colocado no ranking: Xiaomi Redmi Airdots 2;

9º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus;

10º colocado no ranking: Gift Card Disney Plus.

*(sujeito a alteração dos prêmios sem aviso prévio).

Premiação Escola

Na somatória final, a escola que tem a maior quantidade de Amuletos do Conhecimento no ranking referente aos estudantes do 3º ano do ensino médio ganhará uma quantia de R$3 mil.