O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta quarta-feira (27), a lista dos candidatos que passaram no Programa de Avaliação Seriada (PAS)do triênio 2018-2020.

No total, foram convocados 2.714 estudantes para ingresso na Universidade no segundo semestre letivo de 2021, cujo início está previsto para 17 janeiro de 2022.

Para garantir a vaga, os aprovados devem fazer o registro on-line a partir desta quinta-feira (28). O prazo de upload da documentação encerra na segunda-feira (1º/11).

Outras informações no site do Programa ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – telefone (61) 3448-0100.

Confira aqui a lista e o link para consulta

A terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) do triênio 2018/2020 teve 11.274 inscritos, com uma demanda de 5,2 candidatos por vaga, e ocorreu em 18 de julho.

As notas do PAS 1 do subprograma 2020/2022 também já estão disponíveis. Para consultar, basta acessar o site, e conferir a nota das questões de tipo D e o resultado final da prova de redação.

Confira o calendário de ingresso

27/10/2021: Convocação para o Registro Acadêmico; Divulgação dos candidatos selecionados na página do Cebraspe

28/10/2021 a 01/11/2021: Registro Acadêmico – período de upload de documentação na página do Cebraspe

08/11/2021: Resultado provisório do Registro Acadêmico na página do Cebraspe

08/11/2021 e 09/11/2021: Período de reenvio de documentos não homologados na página do Cebraspe

17/11/2021: Resultado Definitivo do Registro Acadêmico na página do Cebraspe

17/01/2022: Início das Aulas

Veja na íntegra a agenda do candidato:

Programa foi adiado

Devido ao lockdown instaurado no Distrito Federal, as provas marcadas que eram para ter ocorrido em março foram adiadas.

Para a 1ª e a 2ª etapas, no entanto não houve mudança de datas. Os candidatos fizeram os testes, respectivamente, em 20 e 27 de junho.

Excepcionalmente, neste ano letivo, a entrada de alunos selecionados no Programa de Avaliação Seriada (PAS) ocorreu somente no segundo semestre.