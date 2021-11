Sinpro-DF não recuará perante decisão do GDF de cortar o ponto de grevistas

AL Ana Luisa Araujo

Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) repudia a decisão do Governo do Distrito Federal de cortar o ponto, no primeiro dia de retorno das aulas 100% presenciais, que está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (3). O Sinpro é contra a volta às aulas em razão da pandemia de covid-19 e, por isso, pretende se manifestar na data marcada para o retorno.

A nota do Sinpro, publicada nesta segunda-feira (1º), chega a comparar a atitude do governo do DF com o período militar. "No auge da ditadura militar, período em que o diálogo, o bom senso, o respeito e a democracia eram excluídas e proibidas da vivência dos(as) brasileiros(as), o autoritarismo mesclado à imposição eram marcas registradas de governos ditatoriais. Mesmo passando tanto tempo deste triste período da nossa história, o Governo do Distrito Federal traz de volta o clima de desrespeito", inicia o sindicato no texto.

O sindicato afirma que a decisão do governo é unilateral. "A paralisação é um protesto contra a intransigência e a falta de diálogo do governo que decide, de forma unilateral, colocar milhares de pessoas juntas em um momento que se começa, tardiamente, a diminuir o índice de mortes e infectados pela covid-19", afirma em nota, o Sinpro.

O sindicato lembrou que "a categoria nunca recuou ou se omitiu da necessidade de luta, sempre teve o compromisso de reposição dos dias não trabalhados e dá o máximo de si diariamente para que a educação do DF aconteça, apesar das dificuldades desta pandemia". O Sinpro=DF diz ainda que essa é uma estratégia do GDF na tentativa de intimidá-los.

“Esta atitude é a reafirmação da posição autoritária e da ausência de diálogo do governo, que, em nenhum momento, chamou o sindicato para analisar o cenário ou encontrar, juntos, uma alternativa para o ensino público. Esperávamos, na verdade, o anúncio de uma data para reunirmos, como solicitado pelo sindicato”, destaca a diretora do Sinpro, Rosilene Corrêa.