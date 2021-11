SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) está com reunião marcada com o Governo do DF (GDF) para a próxima segunda-feira (8/11). No encontro, a entidade espera receber respostas para as reivindicações feitas durante o ato desta quarta-feira (3/11) — no qual representantes foram recebidos pela Secretaria de Educação e apresentaram as questões que os incomodam em relação ao retorno 100% presencial às salas de aula.

De acordo com o diretor do Sinpro, Samuel Fernades, até o novo encontro, a paralisação está suspensa, ou seja, os professores vão retornar às salas de aula até nova decisão. Um assembléia está marcada para 11 de novembro. "Paramos para realizar o ato em frente à secretaria a fim de sermos ouvidos", comenta. Ele reforça a posição do sindicato de que o retorno deve ser adiado permanece.

Durante a manhã desta quarta, cerca de 100 profissionais se reuniram em frente à sede da Secretaria de Educação, localizada no Setor Bancário Norte, por volta das 9h30.

Retorno

As 686 escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal voltam a receber 100% dos alunos. A determinação partiu da Secretaria de Educação do DF, na última sexta-feira, e, agora, 460 mil estudantes devem voltar ao modelo de aulas presenciais, suspensas em março de 2020. O retorno gradual dos estudantes iniciou em julho, mas em regime híbrido, com o avanço da vacinação, o Governo do Distrito Federal vinha sinalizando com o retorno total das atividades.

Com as unidades de ensino operando regularmente, os cuidados continuam sendo indispensáveis e as escolas terão que seguir algumas regras, como o uso obrigatório de máscaras, mesmo nas aulas em áreas abertas. Além disso, a temperatura dos alunos e dos servidores será monitorada na entrada da escola e o acesso aos espaços comuns, como ginásios, bibliotecas, pátios e parquinhos, deve ser escalonado, assim como os horários das refeições, entrada e saída das escolas. O distanciamento de 1,5m entre os estudantes também é uma exigência.