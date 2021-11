Vencedores do Nobel debaterão ciência com estudantes do Brasil

E EuEstudante

(crédito: Fox/Divulgação)

Nesta segunda-feira (16), 80 estudantes de cerca de 24 países da América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, irão se reunir virtualmente com cinco vencedores do Prêmio Nobel para discutir o papel da ciência e dos cientistas na sociedade. O Brasil será o país com maior número de representantes, 16 no total. O evento será transmitido pelo YouTube: https://bit.ly/3ncsbgX.

O evento é organizado pelo Nobel Prize Outreach, pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) e pela Rede Interamericana de Academias de Ciências (IANAS), será transmitido para uma audiência global em 16 de novembro.

O Diálogo Prêmio Nobel América Latina e Caribe terá a presença de nomes como a microbióloga francesa Emmanuelle Charpentier, vencedora do Nobel de Química em 2020 por criar, junto com a norte-americana Jennifer Doudna, uma ferramenta revolucionária capaz de editar a estrutura do DNA humano, que ficou conhecida pelo acrônimo CRISPR.

Além de Charpentier, participarão do encontro a australiana Elizabeth Blackburn e a norueguesa May-Britt Moser, vencedoras do Nobel de Medicina em 2009 e 2014, respectivamente; o norte-americano Saul Perlmutter, Nobel de Física em 2011; e o holandês Bernard Feringa, Nobel de Química em 2016.

Divididos em cinco salas virtuais, eles debaterão questões como a responsabilidade dos cientistas e a construção de diálogos entre a ciência, os atores políticos e a sociedade. Os cinco Prêmio Nobel também vão propor desafios científicos aos jovens e responderão a questões propostas pelos estudantes.

“Esse encontro é uma oportunidade fantástica para que os estudantes conheçam mais sobre o trabalho e também a vida dos vencedores do Prêmio Nobel. Para que eles saibam como esses cientistas chegaram até lá. Nosso foco é incentivar aspirantes a cientistas a continuarem no caminho da pesquisa científica, que se interessem por questões como a natureza humana e o universo e ajudem no desenvolvimento do Brasil e da América Latina em geral”, disse o presidente da ABC, Luiz Davidovich.

Este é o segundo encontro da parceria entre o Nobel Prize Outreach e a ABC, desta vez com estudantes da América Latina e do Caribe no evento, trazendo mais pluralidade para as discussões. A região enfrenta desafios como mudanças climáticas, instabilidade política e desigualdades sociais, além de ter sido uma das que mais sofreram as consequências da pandemia da COVID-19 no mundo.

“Queremos inspirar essa nova geração de cientistas a trabalhar juntos, tanto em equipe quanto como ao lado da sociedade, e a usarem a ciência para enfrentar os grandes desafios que temos à nossa frente”, contou a CEO da Nobel Prize Outreach, Laura Sprechmann.

E é justamente para dar resposta a todos esses desafios da região que o encontro foi organizado, segundo o co-presidente da IANAS e vice-presidente da ABC, Helena Nader.

“Os países da América Latina e do Caribe enfrentam enormes desafios que, para serem superados, demandam conhecimento e comprometimento com a verdade, especialmente em uma época na qual convivemos com valores anticiência. A construção de soluções para muitos dos problemas que enfrentamos hoje, assim como outros que ainda surgirão, virão dos jovens. Ao reunir estudantes talentosos com vencedores do Prêmio Nobel, esperamos inspirar e estimular a formação de uma nova geração de cientistas que terão um papel fundamental para ajudar a construir um futuro melhor para a região”, afirmou.

O programa será moderado pelo diretor científico da Nobel Prize Outreach, Adam Smith, e a professora de psicologia clínica integrativa e membro do comitê do Prêmio Nobel Juleen Zierath.

O evento é organizado pelo Nobel Prize Outreach, pela Academia Brasileira de Ciências e pela Rede Interamericana de Academias de Ciências com o apoio dos parceiros internacionais do Nobel: 3M, ABB, Capgemini, Ericsson e Scania.