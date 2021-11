Primeira professora do DF a compor direção nacional do Sinpro morre em Brasília

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Instagram/Reprodução)

Professora Neusa Maria Rodrigues, primeira brasiliense a compor a direção nacional do Sindicato dos Professores (Sinpro) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), morreu nesta sexta-feira (12). "Com um longo caminho na educação do Distrito Federal, a trajetória de Neusa se confunde entre o magistério público e a luta por uma educação pública de qualidade na capital federal", diz nota do Sinpro-DF.

De acordo com o site da entidade, a professora foi fundadora da CUT Nacional, sendo eleita membro suplente da direção nacional no Congresso de 1983. A educadora também teve forte participação e atuação na Central Única dos Trabalhadores (CUT), sendo a primeira professora do DF a compor a direção nacional e também a diretoria do Sinpro.

"Lecionando em diversas escolas da rede pública, ela colocou em prática suas ideias, ideais e sonhos, sempre alicerçados pelo respeito ao professor e ao orientador educacional. As dificuldades e os problemas encontrados nunca foram motivos de desânimo para esta lutadora, que escreveu seu nome na história desta categoria", diz o site.

O velório terá início às 14h deste sábado (13), na capela do templo 1, e o sepultamento às 15h, no Cemitério de Valparaíso de Goiás (Jardim Metropolitano).

Homenagem



Chico Viigilante, deputado distrital, prestou uma homenagem à professora em seu Instagram.

Confira:

É com profundo pesar, que recebo a triste notícia do falecimento da professora Neusa Maria Rodrigues.

Ela que era uma trabalhadora incansável da educação do Distrito Federal, nos deixou ontem, sexta-feira.

Sua dedicação em sala de aula e na diretoria do Sindicato dos Professores serão sempre lembrados e servirão de estímulo para os profissionais da educação de Brasília.

Que a professora Neusa seja recebida no jardim do Nosso Senhor e que seus familiares recebam o nosso abraço fraterno de força e fé nesse momento de saudade.