Jornada tech-a tecnologia aliada da educação" começa nesta terça-feira

(crédito: foto ilustrativa)

A Clicksign, empresa de assinaturas eletrônicas e digitais, está promovendo o evento "Jornada Tech - A tecnologia aliada da educação", até a próxima sexta-feira (18), sempre às 18 horas. O evento apresenta os novos caminhos da educação e as principais tendências de tecnologia e inovação para o setor.

Voltado para educadores, coordenadores, diretores, empreendedores e todos os profissionais da educação, o evento está na terceira edição, é 100% on-line, gratuito e será transmitido pelo Youtube.

Com parceria da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida (ANEBHI), empresa Prima, desenvolvedora da linha de softwares SophiA e Colégio Bandeirantes, o Jornada Tech terá como palestrantes: Maria Inês Fini, presidente da Anebhi, ex-presidente do INEP de 2016 a 2019, integrante da equipe de criação e coordenação do Enem e Membro do Comitê Gestor da BNCC de 2016 a 2018; Breno Oliveira, gestor comercial de Educação na Clicksign; Gustavo Prianti, supervisor de vendas na Prima; e Alexandre Cury, gerente de T.I. com 32 anos de experiência em tecnologia, sendo destes, 12 anos apenas na área de educação.

No primeiro dia do evento, haverá o painel virtual “Como as escolas podem se preparar para o ano letivo de 2022 e no segundo, A educação em 2022: o que esperar?''. De acordo com o CEO da empresa, Marcelo Kramer, o evento foi idealizado para fornecer insumos e conhecimento para que os agentes atuantes no setor de ensino possam usar a tecnologia em suas atividades.

"O sucesso das duas edições anteriores, ocasiões em que tivemos sete lives, mais de mil inscritos e 650 horas de exibição de conteúdos, nos mostrou a importância de continuar o projeto. Falar de educação é sempre uma grande alegria para nós e trazer à tona as ferramentas tecnológicas, que ajudam no processo da aprendizagem, é muito gratificante", complementa.

As inscrições estão abertas e são gratuitas, basta acessar o link.