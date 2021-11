7ª edição do Prêmio Prudential encerra inscrições nesta sexta (19)

EE Eu Estudante

(crédito: Site Prêmio Prudential Espírito Comunitário)

Organizado pela Prudential do Brasil, a sétima edição do Prêmio Prudential Espírito Comunitário está com inscrições abertas até a próxima semana. O Prudential Comunitário é um programa de incentivo a projetos de voluntariados protagonizados por jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas ou particulares de todo o país. A edição deste ano oferece prêmios em dinheiro para o primeiro e o segundo lugar. As inscrições podem ser feitas até 19/11 no site da premiação.

Presente em cinco países, o programa recebe inscrição de estudantes entre 14 e 19 anos que atuam como voluntários em qualquer tipo de projeto. O tema desta edição é "Uma atitude muda o mundo. A instituição irá oferecer prêmios em dinheiro nos valores de R$ 25 mil e R$ 10 mil para o primeiro e o segundo colocado, respectivamente. Segundo a organização, o dinheiro é para investimentos nas iniciativas. Além desta recompensa, os 10 primeiros finalistas devem ganhar bolsas de estudo para um curso sobre empreendedorismo social.

O objetivo do Prêmio Prudential Espírito Comunitário é investir na formação e na vocação empreendedora desses estudantes que, principalmente em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, fizeram a diferença. Os 10 finalistas selecionados poderão participar de uma capacitação on-line de 42 horas além de contar com a mentoria oferecida pelo Instituto Ekloos, organização que apoia o desenvolvimento de iniciativas de impacto social.

"A Prudential do Brasil acredita que cada jovem pode ser um agente ativo para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Por isso, a premiação deste ano quer ir além, apoiando a capacitação desses estudantes em empreendedorismo social, para que tenham ainda mais recursos para transformar a realidade desafiadora do nosso país por meio dos seus projetos", destaca a Diretora de RH da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici.