Prêmio Educador Nota 10 prorroga inscrições

EE Eu Estudante

(crédito: Educador Nota 10)

Educadores de todo o país ganharam mais uma chance para compartilhar suas experiências educativas. As inscrições para a 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10, promovido pela Fundação Victor Civita, foram prorrogadas até 30 deste mês. Profissionais da educação de escolas públicas e particulares de todo o país podem fazer as inscrições de seus projetos no site http://www.premioeducadornota10.org/.

A diretora executiva da instituição e responsável pela premiação, Meire Fidelis, explica que a extensão da data ocorreu em função ao contexto da pandemia de covid-19, que provocou uma mudança de rotina de todo mundo. “Queremos dar um prazo maior para conhecer o trabalho pedagógico dos professores e gestores de todo o Brasil. E continuamos firmes no objetivo de reconhecer e valorizar os educadores que seguem fazendo todo o possível para o bom aprendizado dos alunos, a despeito das adversidades”, afirma Meire Fidelis.



Serão aceitos trabalhos pedagógicos desenvolvidos no ano de 2020 ou 2021, contanto que finalizados e avaliados até sua data de inscrição e que tenham documentação de comprovação das aprendizagens alcançadas. O propósito do prêmio é identificar, valorizar e divulgar experiências educativas inclusivas, equitativas e de qualidade, conforme o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 da Organização das Nações Unidas.

Os vencedores selecionados pela Academia de Selecionadores serão avaliados. Os projetos serão avaliados pela adequação entre os objetivos, ações desenvolvidas e as aprendizagens alcançadas pelos alunos. Serão escolhidos, inicialmente, 50 finalistas. Desses, 10 vão se tornar os vencedores da edição 2021, conquistando um vale-presente no valor de R$ 15 mil cada, além de uma assinatura digital de Nova Escola.

Para participar do Prêmio Educador Nota 10, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e ter concluído a graduação em pedagogia ou na modalidade licenciatura. Também é necessário ter desenvolvido o trabalho apresentado como professor, titular ou substituto, devidamente autorizado pelo órgão competente; ter ministrado aulas de componentes curriculares, nas ações e trabalhos pedagógicos curriculares da instituição escolar; ou atuado no atendimento educacional especializado (AEE).